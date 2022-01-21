После гибели 7-летней девочки в больнице Якутии минздрав начал проверку

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В Якутии 7-летняя девочка скончалась в больнице Горного улуса 18 января. Как сообщает минздрав, ведомство начало внутреннюю проверку.

Трагедия произошла 18 января в центральной районной больнице Горного улуса. Врачи не смогли спасти 7-летнюю девочку, которой становилось все хуже. Пока официальных данных о том, из-за чего скончался ребенок – нет. Минздрав направил комиссию во главе с заместителем главы ведомства, чтобы выяснить причину гибели и проверить, верными ли были действия врачей.

Несмотря на то, что результатов экспертизы еще нет, в соцсетях появились предположения, что ребенок мог погибнуть из-за коронавируса, сейчас в регионе фиксируется довольно высокий рост заболеваемости. Хотя на данный момент неизвестно, что послужило причиной госпитализации девочки.

«Комсомольская правда» направила запрос в республиканский Следственный комитет, чтобы выяснить все известные обстоятельства.

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