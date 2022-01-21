Задачи требуют комплексного решения

Выступая с докладом на заседании комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края, проходившем 19 января, Дмитрий Кузнецов отметил: «Основная проблема края в сфере обращения с отходами, – отсутствие современных мусоросортировочных комплексов. Более года назад инвестор предложил правительству края проект по строительству именно такого МСК – и до сих пор ждёт ответа. В то время, как скорейшая реализация этого проекта не только позволит уменьшить объемы захораниваемого на полигоне мусора, но и даст старт формированию в крае системы раздельного сбора отходов и тем самым позволит достигнуть показателей, установленных Национальным проектом «Экология» и указами Президента».

Рассказывая об итогах работы левобережного регионального оператора за три года – с начала мусорной реформы – директор «КРК» обозначил три основные проблемы реформы сферы обращения с ТКО.

Во-первых, слишком низкий норматив накопления, который не соответствует реальному объему вывозимого ТКО. С начала мусорной реформы динамика увеличения количества ТКО составляет в среднем 7 % ежегодно. Так, в 2019 году «Красноярская рециклинговая компания» вывезла на лицензированный полигон 249 тысяч тонн отходов, в 2020 этот показатель составил уже 265 тонн, а за 2021 год на полигон отправилось 284 тонны ТКО. Несоответствие норматива и реальных объемов вывозимого мусора приводит к трудностям в планировании рабочего процесса, ускоренному износу техники и контейнерного оборудования, захламлению площадок для ТКО.

Во-вторых, «уклонисты», юридические лица, не желающие заключать договоры на вывоз отходов. Показательный пример – СНТ, многие из которых за прошедшие 3 года так и не заключили договор с региональным оператором, предпочитая вывозить мусор в окрестные леса и создавать несанкционированные свалки.

Третья проблема – это не решенный до сих пор на законодательном уровне вопрос с доступом регионального оператора к персональным данным физических лиц - сейчас у потребителей нет законодательно установленной обязанности предоставлять свои персональные данные регоператорам по обращению с ТКО. Отсутствие таких сведений создает риски некорректного расчета платы за оказываемые услуги, а также затрудняет обращение в суд в целях взыскания задолженности.

Есть и другие проблемы, общие для многих региональных операторов. Например, отсутствие санкций за блокирование подъездных путей к контейнерам – проблемы с проездом по дворам многоквартирных домов у мусоровозов возникают практически ежедневно. В результате сбивается график вывоза, собираются горы мусора, что, в свою очередь, неизбежно вызывает недовольство людей, которые не хотят и не обязаны вникать в причины таких сбоев.

Самостоятельно решить такую задачу регоператоры, которым в подобных случаях и предъявляют претензии, не смогут, поскольку решение находится в законодательной плоскости. И прецеденты в России уже есть: например, в Республике Башкортостан, в Московской и Мурманской областях введена административная ответственность для тех, кто препятствует проезду спецтранспорта.

Директор «КРК» выразил надежду на совместное решение обозначенных проблем участниками рынка, отметив, что, несмотря на все этим обстоятельства, региональный оператор в полной мере выполняет свои обязательства по вывозу ТКО с вверенной ему территории, модернизирует и обновляет парк контейнерного оборудования и мусоровозов, уделяет особое внимание вопросам экологии и экологического просвещения.