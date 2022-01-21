Что случилось в Красноярске 20 января 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 20 января 2022 года.

В Красноярске с 1 февраля стоимость проезда в автобусе поднимется до 32 рублей, троллейбусе и трамвае – до 28

Перевозчики добились своего – цена на проезд с 1 февраля вырастет. Министерство тарифной политики края установило новые предельные тарифы. Теперь в автобусе придется заплатить за билет 32 рубля, а на трамвае или троллейбусе – 28 рублей. (подробнее)

Следствие проверяет версию, что муж ачинской кассирши Денис Григорьев проиграл в казино 10 миллионов украденных денег

Появилась информация о судьбе части денег, украденных из банка ачинской кассиршей Анной Григорьевой. Выяснилось, что 10 миллионов из 23 в казино мог проиграть Денис Григорьев – муж главной фигурантки дела. Напомним, сейчас супруги находятся в СИЗО. (подробнее)

Пять сантиметров магнитных шариков вытащили красноярские хирурги из кишечника годовалой девочки

На малышку больно было смотреть: посеревшая кожа, впавшие глаза, сильно похудела и постоянно прижималась к маме, а на любое движение реагировала слезами. Такой увидели годовалую Вику врачи Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона. (подробнее)

В Красноярском крае планирует ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов

Главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев сообщил, что охват противоковидной вакцинации среди студентов в среднем составляет 54,6%. Поэтому в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Роспотребнадзор планирует ввести вакцинации среди студентов обязательной. (подробнее)

В Красноярске в теплицах высадили 200 тысяч луковиц тюльпанов

В красноярских теплицах вовсю готовятся к весенним праздникам. Специалисты заложили в этот раз 200 тысяч луковиц тюльпанов. С октября их проращивали в прохладе и темноте, ростки постепенно крепли и набирали силу. (подробнее)