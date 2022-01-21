Погода на выходные в Красноярске 22-23 января 2022 года: похолодание и штиль Фото: ИВАНОВА Диана

На грядущих выходных в Красноярск придет небольшое похолодание, температура опустится до -23 градусов. Синоптики GISMETEO рассказали, какой будет погода на выходные в Красноярске 22-23 января 2022 года.

Так, в субботу, 22 января, в Красноярске днем ожидается около -15 градусов. Будет пасмурно, но без осадков и ветра, порывы 2-4 м/с. Ночью синоптики обещают похолодание до -18 градусов, но так же без осадков. Атмосферное давление 757-759 мм рт.ст.

В воскресенье, 23 января, в Красноярске несколько похолодает днем, температура понизится до –19 градусов. Однако выглянет солнце, будет безветренно – почти полный штиль, осадков синоптики не ждут. Ночью же будет морозно – до -23 градусов. Атмосферное давление – 758-759 мм рт. ст.