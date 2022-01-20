В Красноярске с 1 февраля стоимость проезда в автобусе поднимется до 32 рублей, троллейбусе и трамвае – до 28 Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 февраля в Красноярске вырастет стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь билет в автобусе будет стоить 32 рубля, а на трамвае или троллейбусе – 28 рублей.

В последний раз тарифы пересматривали в 2019 года. Осенью 2021 года 27 из 39 предпринимателей вновь направили соответствующее обращение в правительство. Они обслуживают более 85% от всех автобусных маршрутов краевого центра. Перевозчики предлагали варианты увеличения стоимости проезда от 37 до 50 рублей. Однако министерство тарифной политики установило другие предельные тарифы - экономически обоснованные.

Повышение было неизбежно, ведь за последние три года заметно выросла стоимость ГСМ и запасных частей. Предпринимателям необходимо повышать зарплату работникам, чтоб избежать кадровых проблем и сбоев графика маршрутов. Также многие перевозчики продолжают обновлять свой автопарк.

- Эксперты министерства провели многостороннюю работу по оценке необходимости повышения платы за перевозку пассажиров. Мы активно взаимодействовали с краевым профсоюзом работников автомобильного транспорта и другими общественными организациями, чтобы учесть интересы и пассажиров, и перевозчиков. В результате детальной экспертизы представленных перевозчиками документов было принято решение о повышении стоимости проезда, - рассказала Марина Пономаренко.

Добавим, что ранее поднялась стоимость проезда в северных районах края, в городах Дудинке и Норильске. С 1 февраля меняется цена в Железногорске – проезд будет стоить 30 рублей. Что касается пригородных электричек, билет на них поднимется до 28 рублей на расстояние до 10 километров от Красноярска. Включая электропоезд до Дивногорска. Стоимость проезда в остальных электричках вырастет на 18% к ныне действующему тарифу.

Пару слов о социальной карте. По ней предусмотрено: для взрослых 36 базовых поездок; для школьников – 40. Ежемесячная сумма для пополнения карты в 2022 году составляет 187 рублей, то есть одна поездка обойдется держателю карты около 5 рублей. Стоимость дополнительных 10, 14 или 24 поездок для жителей Красноярского края (кроме Норильска) составит 130, 182 и 312 рублей соответственно.

Соцкарту могут оформить граждане 22 льготных категорий – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, пенсионеры по старости, инвалиды, школьники из многодетных семей и другие. Пенсионеры могут пополнить социальную карту за счет ежемесячных денежных выплат от соцзащиты. Родителям школьников из многодетных семей компенсируются расходы по пополнению социальной карты.