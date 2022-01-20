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Общество20 января 2022 7:30

Одна из богатейших семей Красноярска провалила бизнес в Великобритании

«Светофор» не смог найти поставщиков
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Одна из богатейших семей Красноярска провалила бизнес в Великобритании

Одна из богатейших семей Красноярска провалила бизнес в Великобритании

Фото: Мария ЛЕНЦ

Одна из богатейших семей Красноярска не смогла наладить бизнес в Великобритании. Что россиянам хорошо, то британцам не зашло. Речь идет о семье Валентины Шнайдер, основателях сети дискаунтеров «Светофор». Их выручка в 2020-м году составила 82 миллиарда рублей.

Предприниматели решили открыть несколько магазинов под названием Mere. Первый открыли летом прошлого года в городе Престон. Но столкнулись с проблемой закупок. Принцип работы Mere – реализовывать продукты и товары по цене на 20 – 30 % меньше, чем у конкурентов, пишет европейское издание Retail Detail.

Поставщики нашлись бы, но слишком уж жесткие требования к ним предъявляют, для них однозначно невыгодные. Это нужно самим привезти качественный товар по очень низкой цене, а затем забрать непроданные остатки. Такой подход производителям непонятен. Как итог – полки первого магазина сети даже в Рождество были полупустыми, там нельзя было найти продуктов первой потребности – молока, сыра, хлеба.

Менеджер по развитию бизнеса Mere в Великобритании Александр Чкалов признает: работают над устранением своих ошибок. Вскоре появится новый ассортимент. И в ближайшие месяцы откроются еще два магазина. Издание добавило, что хотя в сети более 3 тысяч магазинов в России и Восточной Европе, Западная Европа ей пока не покорилась. Отложено сентябрьское открытие магазина в Бельгии. Еще три магазина должны были открыться в октябре во Франции.

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