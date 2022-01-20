В Красноярске лучшей молодежной ледовой скульптурой стал мифический дракон Уроборос. Фото: управление культуры Красноярска

Минувший 2021 год был сложным, были отменены из-за пандемии многие традиционные зимние конкурсы и мероприятия. В этом году красноярцы решили не лишать себя удовольствия и провели Молодежный конкурс ледовых скульптур в рамках XVI Зимнего суриковского фестиваля искусств. Он прошел с 13 по 19 января на площади Мира при поддержке главы города Сергея Еремина.

В конкурсе участвовали 10 команд – это 20 художников, архитекторов и дизайнеров. Все они студенты или уже выпускники вузов и колледжей Красноярска. К слову, 8 из 10 команд никогда раньше не имели дела со льдом. Но в итоге работы получились настолько яркими, что выбрать самых-самых было нелегко.

Жар-птица. Фото: управление культуры Красноярска

Члены профессионального жюри посовещались и решили, что лучшая молодежная скульптура в этом году – мифический дракон Уроборос, который символизирует вечность и бесконечность, сменяемость жизни и смерти. На втором месте – композиция «Тревожность». И на третьей «Любовь и лед». Также были отмечены зрителями авторы скульптур «Снежная королева» и «Жар-птица». За «Снежную королеву» проголосовали более 1000 красноярцев. А всего в голосовании приняли участие более 5550 человек.

- С каждым годом оформление города ледяными скульптурами приковывает больше внимания. Возрастают требования к профессионализму исполнения и эстетической составляющей работ. Красноярску нужны такие мастера, - отметила начальник главного управления культуры Красноярска Любовь Сахарова.

Добавим, что участники и победители были отмечены наградами и от организаторов, и от партнеров конкурса. Среди последних – бренд семейной одежды Mark&Co, фанпарк «Бобровый лог», боулинг-клуб «Эрмитаж», Красноярский колледж олимпийского резерва, Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», Ювелирный дом «Ремикс» и ресторанный холдинг Bellini Group.