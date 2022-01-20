«Полюс. Золотой сезон»: прием заявок начался!

Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс»

Состоялась пресс-конференция, где организаторы рассказали подробности о конкурсе, который седьмой раз проводится при поддержке Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» среди театров, молодёжных творческих объединений и любительских трупп из регионов присутствия золотодобывающей компании «Полюс» — Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей.

Особенная атмосфера и уникальная культура

Конкурс проходит более шести лет и уже ни у кого не существует сомнений в важности этого мероприятия для театралов - как для профессионалов, так и для начинающих творческих коллективов. Каждый год он собирает интереснейшие театральные работы коллективов Сибири и Дальнего Востока.

- Хотела бы отметить театры из Якутска, Мирного, Нюрбы, Нерюнгри, Алдана, которые выделяются своей особенной атмосферой, уникальной культурой, — отмечает директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева. — Мы рады, что конкурс «Полюс. Золотой сезон» помогает находить новые интересные постановки и представлять их широкому зрителю. Предвкушаем новые открытия и желаем всем участникам удачи!

Шанс дан всем

За время существования конкурса победителями оказывались совершенно разные, порой неожиданные театры. Это были и государственные, и частные театральные коллективы из 4-х регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. А в седьмом сезоне для непрофессиональных коллективов выделена отдельная номинация «Специальный приз», который даст возможность лучшему из народных театров стать участником финала конкурса - фестиваля «Территория. Якутск».

- Конкурс «Полюс. Золотой сезон» — это замечательная инициатива наших партнеров, позволяющая поддержать и известные театры, и независимые коллективы», - считает представитель экспертного совета конкурса, арт-директор фестиваля «Территория» Роман Должанский. — Мы с нетерпением ждем знакомства с яркими работами и уверены, что выбор победителей будет сложным и интересным.

Объявление победителей состоится 10 апреля 2022 года. Итоги конкурса будет подводить экспертный совет, в который войдут Роман Должанский, Жанна Зарецкая, Алексей Киселёв и Анна Степанова.

Якутск выбран неслучайно

Победители конкурса примут участие в фестивале современного искусства «Территория. Якутск», который впервые пройдет в столице Республики Саха (Якутия) 2–8 июня 2022 года. Якутск для проведения фестиваля выбран не случайно, ведь в 2022 году исполняется 100-лет с момента образования Якутской АССР. Коллективы, занявшие первые три места, представят свои спектакли в программе фестиваля. Также для всех вошедших в шорт-лист предусмотрена разнообразная образовательная программа с различными лекциями и мастер-классами ведущих театральных деятелей и спектаклями столичных театров и победителей 7-го конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон».

Конкретно

Общий грантовый фонд конкурса 6 млн рублей разделят между собой шесть театров, которые войдут в шорт-лист конкурса «Полюс. Золотой сезон».

Расходы на поездку в Якутск коллективы оплатят из грантовых средств.

Приз победители смогут потратить на нужды театров: приобретение и ремонт декораций и реквизита, оформительские работы, организацию гастролей, участие в профильных мероприятиях и образовательных программах.

ВАЖНО

Заявки на конкурс «Полюс. Золотой сезон» принимаются до 10 марта 2022 года.

Претендентам необходимо предоставить заполненную анкету-заявку с описанием социальной миссии коллектива, а также видеозапись драматического спектакля для взрослой аудитории.