Пять сантиметров магнитных шариков вытащили красноярские хирурги из кишечника годовалой девочки. Фото: минзрав Красноярского края

На малышку больно было смотреть: посеревшая кожа, впавшие глаза, сильно похудела и постоянно прижималась к маме, а на любое движение реагировала слезами. Такой увидели годовалую Вику врачи Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона. Без преувеличения, жизнь ребенка висела на волоске. А все из-за магнитной игрушки…

Минувшие новогодние каникулы мама Юля из города Канска навсегда запомнит. Вокруг все веселятся, а у нее слезы и паника – кроха-дочь заболела, ее постоянно рвет. Вызвала скорую помощь, медики осмотрели Вику и забрали с собой в больницу. Поначалу думали, что отравление. Потом поставили диагноз «ротавирусная инфекция». Несколько дней лечили, но становилось только хуже – Вика таяла на глазах.

Собрали врачей на консультацию, хирург сказал: давайте-ка ее на рентген. И обнаружил инородное тело длиной около 5 сантиметров. Даже для взрослого человека это много, а для ребенка в таком возрасте – почти половина ширины ее тела. Это было 6 января – тут же на машину скорой помощи и с мигалками – в Красноярск, в краевой центр детской хирургии 20-й больницы.

Инородное тело длиной почти в половину тела ребенка. Фото: минзрав Красноярского края

Принимал маленькую пациентку заведующий детским хирургическим отделением Леонид Толстоногов. Повторный рентген подтвердил диагноз канских коллег. Ребенка – сразу на операционный стол. Шесть человек два часа боролись за его жизнь. Извлекли из нее два десятка крошечных магнитов, они находились в разных отделах кишечника, зажали его стенки и привели к некрозу и перфорации тканей. После операции трое суток Вика провела в реанимации

- Несмотря на крошечный размер, притяжение этих магнитов было очень сильным. Мы предполагаем, что девочка проглотила цепочку магнитов за два раза. Судя по развитию клинической картины и нарастанию симптомов, с момента попадания инородного тела в желудок прошло не менее 4 суток. Такая ситуация опасна развитием перитонита, очень тяжелым состоянием. При более позднем обращении ребенка могли бы уже не спасти, - рассказал доктор Толстоногов.

Страх и волнения уже позади. Мама Юля вместе с Викой пока еще в больнице, но им уже сказали, что можно смотреть в сторону дома и готовиться к выписке. Девочка ожила, поправилась, вовсю ходит по палате, рисует, болтает.

- Мы бесконечно благодарны всем врачам, которые спасали мою дочь. Они нас с того света вытащили. Отдельное спасибо Леониду Владиславовичу Толстоногову. Этот человек с головой погружен в работу, любит и детей, и свою профессию. Очень внимательный, немногословный, надежный. И при этом скромный. Я ему говорю «у вас руки золотые», а он «ладно вам, перестаньте». Его хвалят коллеги и родители. У него в отделе отличный персонал. Я всем будут рассказывать, что в 20 больнице работают замечательные люди.

Такая игрушка едва не стоила ребенку жизни. Фото: минзрав Красноярского края

Родители Вики сейчас, конечно, раскаиваются, что в их доме появилась эта злополучная игрушка – магнитный конструктор. Знали бы, чем это обернется, ни за что не взяли бы. Теперь всем своим знакомым будут рассказывать, чтобы предупредить. А вот медики с подобными случаями сталкиваются периодически.

- Только в прошлом году мы оперировали двоих детей, проглотивших магниты в форме шариков. За годы работы таких находок у меня накопилось с большую пригоршню. Считаю, что магнитным конструкторам не место в доме с маленькими детьми. Куда бы вы их ни прятали, дети найдут. Нарушение целостности кишечника – всегда трагическая история с трудно предсказуемым концом. Даже если удается не допустить перитонита, восстановление после операции занимает не меньше месяца. Родители, запомните: магниты в детских руках – это зло, - сообщил Леонид Толстоногов.