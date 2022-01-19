В красноярском микрорайоне «Покровский» откроется самая современная поликлиника в городе

Фото: krasnoyarsk.er.ru

В Красноярске продолжается строительство самой современной поликлиники города – расположена она будет в микрорайоне «Покровский». Новый объект вошел в Народную программу партии «Единая Россия». Темпы работ оценили председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края, член фракции «Единая Россия» Илья Зайцев и министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Нынешние медицинские учреждения не справляются с потоком пациентов в микрорайоне «Покровском», поэтому новую поликлинику жители ждут уже очень давно. По словам подрядчика, все работы идут в соответствии с графиком, завершен внешний контур, в ближайшее время начнется чистовая отделка, поставка и настройка медицинского оборудования. Уже в четвертом квартале текущего года жители микрорайона и прилегающих к нему территорий смогут воспользоваться ее услугами.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Помимо взрослой терапевтической службы и узких специалистов, в новой поликлинике разместятся стоматологический блок, женская консультация, травмпункт для оказания неотложной хирургической и травматологической помощи, центр амбулаторной онкологической помощи и большой диагностический центр с современным оборудованием.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Это медучреждение станет первым в городе, чья пропускная способность будет составлять 900 пациентов, будет оснащено всем диагностическим оборудованием, включая компьютерную томографию.

- Это самая современная поликлиника во всем Красноярском крае, единственная поликлиника, в которой помимо приема терапевтов и узких специалистов, будет и собственный центр онкологической амбулаторной помощи, травмпункт, центр диагностики. Все, ради чего жители других районов Красноярска пока вынуждены ходить в разные точки, будет сосредоточено в одном месте. Придя сюда, пациент сможет получить все необходимые услуги. Здесь будет реализован многопрофильный подход, который мы планируем развивать дальше в других учреждениях города и края. По этим же принципам будет строиться поликлиника в Свердловском и Советском районах, когда в одном месте пациент может получить максимальное количество услуг, не обращаясь в другие учреждения, - отметил Илья Зайцев.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Создание условий для получения гражданами качественной и своевременной медицинской помощи — приоритет для команды «Единой России». Медики отмечают, что строительство таких современных объектов в Красноярске – настоящий прорыв для города, в них нуждаются и жители, и сами медицинские сотрудники.

Обсудили участники совещания и организацию работы в новой больнице.

- Здесь будет работать 46 врачебных участков, уже ведется работа по подготовке кадров. Мы нацелены на то, чтобы здесь использовались современные средства распределения потоками пациентов, будет разработана навигационная система, будет действовать большой колл-центр, электронная регистратура, новые технологии, связанные с предварительной записью и внедрены разные инструменты информатизации, позволяющие оказывать услуги на современном уровне. Для жителей микрорайона условия точно будут более комфортные и будут соответствовать программе государственных гарантий, - рассказал Борис Немик.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Помимо взрослого приема в новой поликлинике смогут проходить диагностику и юные пациенты, а медицинские офисы, в которых сейчас работают врачи взрослой сети, после запуска этой поликлиники перейдут в детскую больницу.