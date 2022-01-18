ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий для вахтовиков в Красноярском крае 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярское агентство труда и занятости составило ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий для вахтовиков на январь 2022 года. В рейтинг попали вакансии с зарплатой выше 97 тысяч рублей.

Самым денежным предложением для вахтовиков стала вакансия инженера в «Горно-рудной компании «Амикан» в Северо-Енисейском районе. Соискателю предлагается зарплата 165 тысяч рублей.

На втором месте – вакансия машиниста автогрейдера в ООО «Росдорстрой» в Байкие (Эвенкия). Зарплата – от 150 тысяч рублей.

Третье место – у машиниста-экскаватора в Северо-Енисейском районе. Работодатель АО «Полюс «Красноярск». Соискателю предлагается зарплата в 102 тысячи рублей.

Четвертое место разделили сразу две вакансии с предлагаемой зарплатой – 100 тысяч рублей. На должность водителя ищут сотрудника предприятия «Деревообрабатывающая компания «Енисей» в Мотыгинском районе и «Ангара Лес» в Кежемском районе.

На пятой строчке компания ООО «Ротекс-с» в Туруханском районе. На зарплату 97 тысяч рублей предприятие ищет слесаря-сантехника.