СК завел уголовное дело по факту гибели троих людей после поминок в Тасеево

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный Комитет завел уголовное дело по факту гибели троих людей после поминок в поселке Тасеево, Красноярский край. Как сообщают в ведомстве, судебно-медицинская экспертиза покажет могли ли жители погибнуть от выпитого «палёного» алкоголя, или причина смерти кроется в другом.

Поминки, закончившиеся трагедией проходили 5 января в поселке Тасеево. В тот день все собравшиеся пили не только сертифицированный алкоголь, но и коричневую жидкость, выдаваемую за коньяк из пластиковой канистры. Серьезно ухудшилось самочувствие только у троих – 6 и 7 января в Тасеевскую районную больницу обратились двое мужчин 38 и 50 лет, а также 39-летняя женщина с жалобами на состояние здоровье. Через сутки все трое скончались.

Проведенная физико-химическая экспертиза показала, что в «паленом» алкоголе из канистры содержится метиловый спирт.

На сегодняшний день точная причина смерти троих жителей Тасеево не установлена, следователи ждут заключение судебно-медицинской экспертизы, которая установит, погибли ли сельчане от суррогатного алкоголя или чего-то другого. СК завел уголовное дело по статье «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть трех человек». Человек, продавший паленый алкоголь в канистре пока еще не найден.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Троих человек нашли мертвыми в поселке Тасеево Красноярского края

В селе Тасеево, Красноярский край, найдены мертвыми сразу трое жителей. Как сообщают в МВД, полиция разбирается в причинах их гибели. Тела двоих мужчин и одной женщины обнаружили местные жители, они обратились за помощью в полиции. Предварительно установлено, что смерть сельчан не носит криминальный характер. (подробнее)