Лежала на оживленной улице, но все проходили мимо: Красноярские инспекторы спасли женщину, упавшую на тротуар после приступа

Фото: скриншот ГИБДД

В Красноярске на проспекте Металлургов во время приступа плохого самочувствия жительница города упала на тротуар. Подняться самостоятельно она уже не смогла. Как сообщают в ГИБДД, к счастью, красноярку вовремя заметили сотрудники ГИБДД. Несмотря на оживленную улицу, к женщине никто не подошел, а ей срочно требовалась медицинская помощь.

Трое инспекторов, лейтенанты полиции Иван Пилютик, Андрей Медведев, и старший лейтенант полиции Николай Потылицин, увидели возле проезжей части на проспекте металлургов красноярку лежащую в снегу. Как оказалось, у женщины есть хроническое заболевание, из-за которого случился приступ, во время которого она упала на землю.

Николай Потылицин Фото: ГИБДД

Полицейские в срочном порядке вызвали медиков, помогли женщине подняться и усадили её в патрульную машину. О случившемся они сообщили родственникам. Приехавшая скорая помощь забрала женщину в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Иван Пилютик и Андрей Медведев фото: ГИБДД

Сотрудники ГИБДД призывают красноярцев не оставаться равнодушными и не проходить мимо людей, которым стало плохо на улице. Лежащий на земле или скамейке человек может быть в опасности. Своевременный вызов скорой помощи может спасти человеку.

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