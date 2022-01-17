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Здоровье17 января 2022 20:20

В Туве отменили все массовые мероприятия и ввели «удаленку»

В регионе зарегистрированы первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Туве отменили все массовые мероприятия и ввели «удаленку»

В Туве отменили все массовые мероприятия и ввели «удаленку»

Фото: Социальные сети

Глава Тувы Владислав Ховалыг распорядился отменить все массовые мероприятия в регионе. Теперь православные жители республики будут вынуждены пропустить в этом году крещенские купания, а также коренное население республики не сможет организовать праздничные гуляния по случаю Шагаа (восточного Нового года).

Решение руководителем региона было озвучено в понедельник, 17 января. Предпосылкой к нему стали рекомендации главного санитарного врача республики.

— До 1 апреля 2022 года под запретом теперь любые массовые мероприятия и приостановлена деятельность детских игровых и развлекательных комнат,— заявил Ховалыг.

Также он сообщил о том, что в целях недопущения распространения омикрон-штамма коронавируса в республике будут переведены на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний, а также беременные женщины и пожилые люди в возрасте старше 60 лет. В обязательном порядке мера коснется тех, у кого есть хронические заболевания.

На личный прием в организациях граждане могут попасть при наличии QR-кода.

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