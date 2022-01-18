Что случилось в Красноярске 17 января 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем главные новости Красноярска за 17 января 2022 года.

Пятеро красноярцев завезли в регион «омикрон» из заграницы: будут ли ужесточать антиковидные меры

Стало известно, что на минувшей неделе было выявлено пять случаев штамма «омикрон» в Красноярском крае. Их привезли из-за границы вернувшиеся туристы. Будут ли в регионе ужесточать антиковидные меры после появления «омикрона». (подробнее)

«Состоятельный мужчина, около 40 лет, женат»: в Красноярске составили протрет ВИЧ-положительного пациента

В краевом Центре СПИД составили социальный портрет ВИЧ-положительного красноярца. О том, кто обычно заражается неизлечимым вирусом «КП-Красноярск» рассказала заведующая лечебно-консультативным отделение Центра СПИД Олеся Новикова. (подробнее)

Красноярцы шокировали статистикой разводов в 2021 году

Красноярскстат опубликовал статистику по бракам и разводам в 2021 году. Цифры шокируют – рассталось почти на 20 процентов больше пар, чем в 2020 году. Заявление о разводе подала каждая седьмая поженившаяся.(подробнее)

В Красноярске 17 января пошел дождь с градом

17 января в Красноярске пошел дождь и град, температура воздуха в краевом центре поднялась до +1 градуса. Это первая подобная аномалия в городе с февраля 2020 года. Необычное погодное явление было замечено в 11:40 часов. (подробнее)

В Красноярске прошла акция против продажи ипподрома

В Красноярске прошла акция против продажи ипподрома. Напомним, одну из старейших площадок для конных состязаний официально открыли в 1923 году. А на минувшей неделе стало официально известно, что его выставили на торги, а начальная стоимость составляет 600 миллионов рублей. (подробнее)