Известная красноярка Наталья Сипетая рассказала, как заболела «омикроном». Фото: соцсети

Наталью Сипетую в Красноярске многие знают. Она не только супруга учредителя торговой марки «Командор», известной сети супермаркетов по всей Сибири. Но и незаурядная личность, занимается организацией культурных мероприятий, много путешествует и делится впечатлениями. В социальных сетях она поделилась своим печальным опытом встречи с коронавирусом. А конкретно – новым штаммом «омикроном», который захватывает планету и уже появился в Красноярске.

Наталья рассказала, что первые пять дней болезнь у нее протекала относительно спокойно, она даже ждала, что контрольный тест подтвердит, что она уже полностью здорова. И вдруг:

- Но на 6-й день вирус выкинул крендель в виде осложнения на сердечную мышцу. Пульс неконтролируемо трепыхался в районе 46-52 ударов в минуту, голову словно поместили в огромный колокол, куда почти на проходят сигналы, и начисто исчез аппетит.

Лечащий врач диагностировал у Натальи миокардит, прописал капельницу. Это помогло восстановить жизненные параметры, но самочувствие по-прежнему неважное. Доктор успокоил:

- Не паникуем. Это проходит. Примерно с месяц будет крыть время от времени, но постепенно сойдет на нет. После прививок, кстати, то же самое. Западная статистика говорит, что такое осложнение в 54% случаев и у мужчин намного чаще, чем у женщин.

Наталья сочла необходимым написать свой пост, чтобы предупредить красноярцев и призывает их быть осторожными. «Пишу это в преддверии массово «омикрона», который, видимо, накроет Красноярск где-то через неделю, чтоб сакцентировать внимание на каверзных 6-8 днях болезни». Добавим, что «омикрон» уже прибыл в город с пятью туристами из заграницы.

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