Красноярцы шокировали статистикой разводов в 2021 году

Количество заключаемых браков также растет Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскстат опубликовал статистику по бракам и разводам в 2021 году. Цифры шокируют – рассталось почти на 20 процентов больше пар, чем в 2020 году. Заявление о разводе подала каждая седьмая поженившаяся!

Аналитики – почему так происходит, связано ли это с пандемией и коронавирусом, у Красноярскстата нет, - это профиль совсем других специалистов, и мы обязательно продолжим тему. А пока – данные по нам и соседям.

В Хакасии семейные пары разводятся чаще, чем в других регионах на Енисее. Так, по данным Красноярскстата, в Хакасии за 11 месяцев 2021 года на 1000 пар пришлось 760 разводов, на втором месте Красноярский край: здесь семьи крепче, но не намного – 737 разводов на 1000 пар. В Туве же с января по ноябрь 2021 года на 1000 семей пришлось 666 разводов.

Статистика по Республике Тува Фото: Красноярскстат

Если же сравнивать в количественном соотношении, а не в процентном, то безусловным лидером будет Красноярский край – здесь распались 13 585 пар. По сравнению с 2020 годом количество разводов увеличилось на 19,7%. На втором месте Хакасия с показателем 2 430 пар. Количество разводов увеличилось на 6,2%. В Туве расторгли семейные узы всего 938 пар, статистика показывает, что количество разводов выросло на 71,8%.

Статистика по Республике Хакасия Фото: Красноярскстат

Но, что радует, растет и количество создаваемых семей – в Красноярском крае засвидетельствовали свои отношения 18 430 влюбленных пар, что на 22,5 процента больше, чем в 2020 году. В Хакасии поженились 3 196 пар, отмечается рост на 15,1%.

Но в Туве количество заключенных браков стремительно уменьшается. В 2021 году решили создать семью всего 1408 пар, что на 4,9% меньше, чем в 2020.

Статистика по Красноярскому краю Фото: Красноярскстат

КСТАТИ

Что важнее – магия любви или магия цифр?

Совсем скоро наступит «красивая» дата для бракосочетания – 22.02.2022. Многие считают, что заключенные браки в этот день обязательно будут счастливыми. Но пока особого аншлага ЗАГСы не отмечают, количество записей не превышает норму для вторника.

- Аншлага нет, все в текущем режиме, в некоторых отделах на это число совсем пусто, многим все-таки важнее расписаться в пятницу и субботу, нежели в «красивую» дату. В основном на вторник, 22.02.2022 записываются пары, которые хотят в документах зеркальную дату, но сама свадьба у них состоится после, без торжественной регистрации в ЗАГСе, - рассказал специалист красноярского ЗАГСа.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья Владимирова, психолог:

На самом деле, всем новым парам хочется пожелать счастья. Но и напомнить - главное - не дата, а чувства и готовность к браку. По статистике, в прямом соотношении больше разводов как раз среди пар, которые стремились пожениться в красивые даты. Так что первым делом - магия любви, а потом уже - магия цифр!