В Красноярске 17 января пошел дождь с градом Фото: Антон НИКИТИН

17 января в Красноярске пошел дождь и град, температура воздуха в краевом центре поднялась до +1 градуса. Это первая подобная аномалия в городе с февраля 2020 года.

Необычное погодное явление было замечено в 11:40 часов. На фоне повышения температуры до плюсовых значений в сибирском миллионнике вместо снега прошел небольшой град с дождем. Продлилось это, правда, недолго – около 20 минут.

Первый подобный случай с 2020 года

Напомним, что последний раз такое происходило в аномальном теплом 2020 году. Тогда 9 февраля в Красноярске прошел настоящий ливень, затопило несколько дорог. Сейчас таких последствий пока нет.

Добавим, что с 15 января в Красноярске действует режим «черного неба». В субботу в воздухе города показатели содержания оксида азота были превышены почти в 5 раз. В понедельник – в 2,3 раза.

- Сейчас над городом проходит теплая воздушная масса. Теоретически при температурах, которые установились в городе, осадки могут выпадать в жидкой фазе. Но выпавший град – это скорее даже не совсем град, а ледяная крупа. Конечно, явление для Красноярска довольно редкое, но бывает. Температура земли около нуля, температура воздуха аналогична. В следующие дни такого ждать уже не стоит. Завтра еще будет довольно тепло, в течение суток температура будет понижаться. В ночь на 19 января будет не выше -15 градусов, - рассказал "КП-Красноярск" метеоролог Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

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