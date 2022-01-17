В Красноярске прошла акция против продажи ипподрома Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошла акция против продажи ипподрома. Напомним, одну из старейших площадок для конных состязаний официально открыли в 1923 году, однако на самом деле первые бега здесь были поведены в 1897 или 1898 годах. А на минувшей неделе стало официально известно, что его выставили на торги, а начальная стоимость составляет 600 миллионов рублей. Такая новость возмутили многих красноярцев. И не только тех, кто бывает здесь, занимается конным спортом или привозит детей на иппотерапию. Для нескольких сотен людей, которые накануне, в полдень 16 января, пришли сюда, ипподром – это, прежде всего, история города.

Горожане против, чтобы историческое место превратили в застройку Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы устроили показательные выступления и катания на лошадях. Многие участники акции пришли с плакатами, на которых выразили свою поддержку. На самом деле активисты давно отстаивают ипподром, ведь разговоры о том, чтобы избавиться от «непрофильного актива», ведутся, оказывается, давно. Ипподром на улице Соревнований – это 9 зданий общей площадью около 4,5 тысяч квадратных метров, пять земельных участков на 165 тысяч квадратных метров. Причем обременения нет ни на один объект, так что это будет чистая продажа.

На мероприятие пришли несколько сотен человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы переживают, что территорией ипподрома заинтересовались крупные застройщики, которые готовы каждую любую площадку в черте города пустить под высотки. А тут – почти центр города с великолепным панорамным обзором и транспортными развязками. Хотя глава города Сергей Еремин сообщил, что по генплану здесь рекреационная зона и строить жилых дома нельзя. Хотя как именно можно будет использовать территорию в случае продажи, тоже сейчас сказать нельзя.

Показательные заезды Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам министра сельского хозяйства Красноярского края Леонида Шорохова оснований для передачи ипподрома в краевую собственность нет (а ведь многие коневоды из хозяйств края именно здесь испытывают своих лошадей). И предложил перенести все мероприятия в Емельяново, в ипподром «Мустанг», который может в два раза увеличить свои мощности. Идея эта пока не нашла отклика в сердцах горожан. Многие красноярцы попросту не поедут туда.

На красноярском ипподроме занимаются десятки спортсменов Фото: Мария ЛЕНЦ