Под Красноярском в ДТП на встречке погибла женщина и двое детей

Фото с места ДТП Фото: ГИБДД

Под Красноярском в Березовском районе на 8-м км автодороги «Малый обход» произошло страшное ДТП – из-за выезда на встречку легковушка «Хонда Фит» столкнулась с грузовиком «Мерседес», женщина-водитель и двое детей в иномарке погибли на месте. Как сообщили в ГИБДД, возраст погибших уточняется.

Фото с места ДТП Фото: ГИБДД

На данный момент известно, что сообщение об аварии поступило в 17:30. Легковой автомобиль с двумя детьми двигался со стороны Сосновоборска, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. Пока не известно, что сподвигло женщину выехать на встречку. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Фото: ГИБДД

Для координации работы следственно-оперативной группы на место ДТП выехали заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Наталья Юдаева и и.о. начальника УГИБДД ГУ МВД по краю Андрей Сиротинин.

UPD: Стал известен возраст погибших - 37-летняя женщина водитель, 8-летний мальчик, 7-летняя девочка

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