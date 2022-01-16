Погода на неделю третью неделю января в Красноярске 2022: потепление, снегопад, ветер Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске рабочая неделя начнется с резкого потепления до 0 градусов, но закончится похолоданием. Синоптики GISMETEO рассказали, какой будет погода на третью неделю января в Красноярске 2022.

В понедельник 17 января днем в Красноярске потеплеет до -3 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой снегопад. Возможен сильный ветер с порывами до 7 м/с. Ночью резко похолодает до -20 градусов.

Во вторник днем потеплеет еще сильнее – до 0 градусов. Синоптики обещают сильный снегопад, а сила ветра около 2 метров в секунду с порывами до 8 м/с. Ночью температура опустится до -8 градусов.

В среду начнет холодать, днем ожидается около -7 градусов. Будет пасмурно и снежно. Ветра практически не будет, максимальные порывы 4 метра в секунду. Ночью ожидается похолодание до -14 градусов.

В четверг днем выглянет солнце и похолодает до -13 градусов, без осадков. Сила ветра от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура -19 градусов.

Закончится рабочая неделя похолоданием, днем около -19 градусов. Будет пасмурно, но без осадков. Синоптики обещают практически штиль. Ночью похолодает до -21 градуса.