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11 января 2022 20:10

«Хватит до весны»: отшельнице Агафье Лыковой доставили вертолетом сено для коз

Агафье Лыковой вертолетом отправили сено для коз
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
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Агафья Карповна подарила гостю хлеб, который испекла сама. Фото: заповедник "Хакасский".

Агафья Карповна подарила гостю хлеб, который испекла сама. Фото: заповедник "Хакасский".

Тайга – на километры… Сказочная красота, а еще непроходимые дебри, злой гнус, дикие звери. Однажды медведь заявился прямо к столу, страху натерпелась! Так, одна в глуши, больше трех десятков лет живет Агафья Лыкова. Ее семья староверов бежала сюда, на заимку у реки Еринат, от «сатанинской» власти еще в 30-е. Почти 40 лет были в полной изоляции, пока на них не вышли геологи. А в 1978-м историю затворников открыл миру журналист «Комсомольской правды» Василий Песков. С тех пор из сибирских робинзонов осталась только Агафья Карповна. Спасается трудом да молитвой. В свои 77 целыми днями хлопочет по хозяйству, порой без еды и сна. Когда не поспевает сама, подсобят инспекторы заповедника «Хакасский» и волонтеры, они опекают бабушку уже много лет.

Поздравил с Рождеством

Недавно отшельница снова попросила большую землю о помощи. Впереди еще ползимы, а сено для скота уже на исходе. Ведь хозяйство у Карповны приличное: одних коз шесть голов, а еще куры, собаки, кошки.

И подмога не заставила себя долго ждать. На днях Агафью Карповну навестил старый знакомый, предприниматель с Алтая Али Узденов.

- Они общаются и дружат больше четырех лет, - рассказал «КП – Красноярск» директор заповедника «Хакасский» (на его территории находится заимка) Виктор Непомнящий. – Он помогал восстанавливать ее старый дом после пожара. А сейчас прилетел поздравить Агафью с Рождеством. Привез подарки, медицинского работника.

Но главное – сено для козочек. Два больших тюка, килограммов на 700! Чтобы их выкатить, понадобилось трое крепких мужчин. Теперь Карповна спокойна: сена хватит до весны.

Как не откликнуться?

Отметим, в соцсетях до сих пор идут споры. Агафья Лыкова – это уникум, духовный ориентир, наше достояние, считают одни. Но есть и другие, они уверены: бабушка-отшельница – лишь обуза, помогать ей не нужно. Дескать, живет на всем готовом, лучше вывезти к людям, а не возить провиант вертолетами, тем более сено.

- Но сено в тех местах надо буквально вырывать, - пояснял «КП – Красноярск» старинный друг Агафьи, редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский. - Есть только маленькие клочочки, где она пытается накосить. Но не более того. Там же горы! Поэтому сена хватает буквально на первый месяц, начало зимовки или конец осени. Точно: сено, комбикорм и овес там взять практически негде – только завезти. А козы и куры – это же ее питание. Человек попросил помощи – как не откликнуться?

Испекла для гостя хлеб

Бабушка Агафья тоже не отпустила гостя без подарка – своими руками испекла для него хлеб. Такая уж натура, не может не делиться. Даже если сама не шикует.

Старый знакомый отшельницы доставил на заимку два тюка сена для коз. Фото: заповедник "Хакасский".

Старый знакомый отшельницы доставил на заимку два тюка сена для коз. Фото: заповедник "Хакасский".

- Доброго здоровья и душевного спасения великого! С Рождеством Христовым! – передала она поздравления на большую землю.

А еще она просит за нас, всякий день и час. Так и живет - с молитвой, крестным знамением и земным поклоном. Одна в глухой и такой родной для нее тайге.

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