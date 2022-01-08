Россияне без наград и прилипший языком к медали немецкий спортсмен: как прошел IV этап Кубка мира по сноуборд-кроссу в Красноярске

Россиянка Кристина Пауль была дисквалифицирована Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 8 января завершился IV этап Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Для российских спортсменов этот день не принес медалей. Зато болельщики стали свидетелями увлекательного процесса состязаний.

Болельщики стали свидетелями увлекательного процесса состязаний. Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди мужчин нашу страну представляли Николай Олюнин, Даниил Донских, Даниил Дильман и Андрей Анисимов. Все они не сумели пройти дальше финала. Олюнин, восстановившийся после травмы, жестко упал во время заезда. Теперь под вопросом, сможет ли он завтра вновь выступить.

Тройку победителей возглавил немец Мартин Нёрль. Церемония его награждения запомнится зрителям курьезной ситуацией: спортсмен лизнул на морозе свою медаль и на мгновение прилип к ней.

победителем среди мужчин стал немец Мартин Нёрль

— Первое место – это замечательный результат. Для победы, прежде всего, мне нужна была скорость: поначалу я ехал медленнее, чем мои соперники, поэтому мне пришлось применить некоторые маневры для ускорения. Трасса здесь очень хорошая, лучшая из тех, где мне приходилось кататься в этом сезоне. В ней много поворотов, в том числе крутых и скоростных, можно двигаться по разным линиям и делать различные проходы. Организация, как и всегда в России, идеальна, — сказал спортсмен. Второе место досталось французу Мерлину Сурже. Замкнул тройку лидеров Юлиан Люфтнер из Австрии.

В финальной турнирной таблице Олюнин занял 18-ую строчку. У Андрея Анисимова – 23-е место, у Даниила Дильмана – 28-е и у Даниила Донских – 29-е из 32-х.

Среди женщин победа досталась Шарлотте Бэнкс из Великобритани Фото: Мария ЛЕНЦ

Для болельщиков за россиянок стало шоком то, что была дисквалифицирована Кристина Пауль. Сама девушка так и не поняла, что произошло и почему она лишилась возможности побороться за медаль. В итоге спортсменка на последней,16-ой строчке. Мария Васильцова заняла 11-е место, Екатерина Локтева-Загорская в итоговом рейтинге стала десятой.

Победа досталась Шарлотте Бэнкс из Великобритани, серебряную медаль завоевала Хлоя Треспёш из Франции, а бронзовую - американка Линдси Джекобеллис.

Все спортсмены в этот раз сами надевали себе на шеи медали Фото: Мария ЛЕНЦ

Все спортсмены в этот раз сами надевали себе на шеи медали. Такая мера со стороны организаторов была предпринята для минимизации шансов заболеть ковидом.

Завтра, 9 января, в кластере «Сопка» будут разыграны еще 2 комплекта наград в личном зачете среди мужчин и женщин.