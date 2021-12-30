Юный певец из Красноярска Ваня Дмитриенко получил награду российского МТV. Фото: инстаграм

У Красноярска есть еще один повод для гордости: уроженец сибирского города Ваня Дмитриенко вошел в список самых успешных и талантливых исполнителей 2021 года, сообщают Gornovosti.ru. Юный музыкант ворвался на музыкальный Олимп с песней «Венера-Юпитер», которая тут же стала хитом, возглавила различные музыкальные чарты и признана самой прослушиваемой песней в Apple Music и во «ВКонтакте».

«Венера-Юпитер» принесла Ване Дмитриенко «Золотой граммофон» - он стал самым юным обладателем этой награды за 15 лет. И вот теперь новое признание от музыкальных экспертов – за вклад в музыкальную индустрию.

Добавим, что Ване недавно исполнилось 16 лет. Родился в 2005 году в Красноярске, но в 2018 с семьей переехал в Москву. Он сын музыканта, так что это у него наследственное. Учиться музыке его не заставляли – по своему желанию освоил пианино и гитару. В 7 лет пришел занимать в театр современного искусства «Этти детти». После переезда в Москву продолжил занятия в музыкальном центре.

В целом уходящий год был для него активным. Помимо перечисленных достижений он побывал в программе «Вечерний Ургант», завел знакомства со многими популярными творческими блогерами. А еще для сервиса Apple Music записал с оркестром рождественскую версию хита «Венера - Юпитер» в стиле шлягеров середины прошлого века.

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Красноярский певец Ваня Дмитриенко получил «Золотой граммофон»

В Москве состоялось очередное вручение премии «Золотой граммофон». Среди награжденных – Ваня Дмитриенко, который удостоен престижной российской музыкальной награды за песню «Венера-Юпитер». Его трек вошел в первую десятку русского чарта Яндекс.Музыки и Apple Music. Юному певцу 16 лет, таким образом, он стал самым юным обладателем «Золотого граммофона» за всю его историю. Добавим, что учрежден он был в 1996 году радиостанцией «Русское радио» (подробнее).