«Вы у меня попляшете»: красноярская мать-антимасочница устроила разборки в поликлинике

Красноярская мать-антимасочница устроила разборки в поликлинике Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта история произошла в 2020 году, но в свете сегодняшних событий (третья волна пандемии плюс ужесточение контроля над соблюдением актиковидных мер) – самая актуальная. Рассказала ее уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова – именно ей пришлось заниматься разрешением конфликта.

Итак, в помещении взрослой поликлиники женщина дожидается приема врача. Вместе с ней малолетний ребенок (возможно, его не с кем было оставить дома, это ведь не возбраняется). Мимо проходит медработник и делает замечание: почему женщина сама без медицинской маски и ребенка ею не обеспечила? Видя, что пациентка ее игнорирует, врач вызывает полицейского. Тот составляет протокол об административном правонарушении и сообщает, что если женщина сама не думает о защите ребенка, об этом позаботятся социальные службы. Потому что когда ребенок в опасности, его изымают из семьи.

Мама-антимасочница начинает бунтовать, ссылается на Всемирную организацию здравоохранения, на Детский фонд Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ). Требует: «покажите, где там написано, что мой ребенок обязательно должен носить этот намордник. Вы нарушаете мои права, вы нарушает права моего ребенка. Я сделаю так, чтобы вас уволили». И все в этом роде. Свидетелями скандала стали все сидевшие в коридоре поликлинике люди.

Мы не знаем, во сколько инстанций написала женщина, требуя наказать сделавшего ей замечание врача. Но одна из жалоб пришла к уполномоченному по правам ребенка.

- При проверке доводов, изложенных в обращении, мы установили, что действия врача не содержат превышения полномочий. В нарушение нормативных правовых актов, принятых в связи с существующей угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, женщина неоднократно демонстративно не соблюдала противоэпидемиологические правила (не использовала защитную маску), отказывалась при входе в медицинское учреждение измерять температуру, - рассказала Ирина Мирошникова.

Свидетели показали, что врач в вежливой и корректной форме предложил женщине надеть маску. И даже предложил: «Если у вас нет своей, возьмите у входа, там они бесплатные. А она в ответ с вызовом: «Я не собирается надевать маску и вообще не буду соблюдать ваши дурацкие правила».

После случившегося главный врач поликлиники собрал персонал на совещание, посвятил в подробности инцидента, попросил и дальше соблюдать этику в общении с пациентами. Потому что в период пандемии и жестких ограничений всем нелегко, все на взводе, у кого-то даже сдают нервы. И меньше всего сейчас нужны подобные скандалы.

И, как послесловие, добавим: пошел второй год пандемии, а проблема по-прежнему актуальна. Накануне, 18 июня, губернатор Красноярского края подписал новый указ об ужесточении антиковидных мер в регионе.