Красноярская мама потребовала для сына-школьника персональное дистанционное обучение

В 2020-м году школьникам пришлось освоить дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница одного из поселков Красноярского края обратилась с жалобой к уполномоченной по правам ребенка Ирине Мирошниковой. Жалоба была направлена на директора школы, где учится ее сын. Женщина настаивала: кругом пандемия, вся семья боится – вдруг ребенок заразится. Поэтому она категорически не желает выпускать его из дома. А директор столь же категорично отказывается обучать его дистанционно. «Как так? Это же нарушает конституционные права ребенка на получение образования» - возмущалась мама.

Наверняка она ждала, что все ее проблемы тут же решатся одним звонком. Но нет, работа по любым обращениям граждан всегда проводится с изучением всех сторон конфликта. Выяснилось, что мальчик не прошел диагностику на туберкулез. Следовательно, директор школы не могла по закону допустить его до занятий с другими детьми.

Пока длился период самоизоляции и дистанционное обучение действовало в школах края в обязательном порядке, проблема с справкой от фтизиатра не стояла. Когда первая волна пандемии пошла на спад и школы перешли на очный режим, ребенок оказался вне образовательного процесса. ме объяснили, что дистанционные технологии – это не прописанная в законе форма образования, которую родители могут выбирать для своего ребёнка.

И вообще, в чем проблема сделать для школьника туберкулиновую пробу? Получается, что из-за безответственности самой мамы мальчик вынужден был учиться самостоятельно, получая задания по электронной почте. Наконец, мама привела его в школу и заодно принесла справку от фтизиатра. Проблема была решена. Добавим, что эта история произошла в 2020 году, о ней Ирина Мирошникова рассказала в своем ежегодном докладе.