Последние новости Красноярска на 18 июня 2021: ужесточение коронавирусных мер, спасение утопающего йорка и снижение уровня Енисея Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 18 июня 2021.

Ужесточение антиковидных мер в Красноярском крае: губернатор подписал указ о закрытии детских развлекательных зон и фуд-кортов

Губернатор края принял решение об усилении контроля над соблюдением антикоронавирксных мер. С 19 июня в Красноярском крае приостановлена работа детских развлекательных центров, игровых комнат и ТРЦ. (подробнее)

Выбился из сил и уже тонул: посреди Енисея в 70 километрах от цивилизации спасли крохотного йорка

На севере края экстремальный турист заметил маленькую собачку, плывущую по Енисею. Песик боролся за жизнь из последних сил и через пару мгновений мог утонуть. Но мужчина не бросил животное в беде и вытащил из воды. (подробнее)

Состоится ли фестиваль «Зеленый» в Красноярске 2021

Знаменитый фестиваль «Зеленый» отменен. По крайней мере, этим летом проводить его не планируется. Всему виной коронавирус, из-за которого властям пришлось ужесточить меры безопасности. (подробнее)

Уровень воды в Енисее за сутки снизился на 35 сантиметров

На 7 часов утра 18 июня уровень воды в Енисее резко снизился – сразу на 35 сантиметров. Похоже паводок в Красноярске сходит на нет. Сброс воды на ГЭС еще идет, но уже менее мощный. (подробнее)

На грядущих выходных в Красноярске потеплеет до +26 градусов и стихнет ветер

Выходные обещают быть теплыми, но без погодных сюрпризов не обойдется. Вместе с жарой в город придут дожди. А местами возможны даже ливни. Зато синоптики обещают практически полное отсутствие ветра. (подробнее)