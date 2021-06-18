В городе Кодинске прошла благотворительная акция РусГидро «оБЕРЕГАй»

Фото: БОГЭС

По традиции, сложившейся в городе гидроэнергетиков Кодинске, главным событием экологического праздника стала посадка новой аллеи. В акции приняли участие более 50 горожан. Все участники были обеспечены футболками и банданами с символикой акции, инвентарем и инструментами.

«Дорогие друзья! У нас в Кодинске акция проходит с 2014 года, и среди вас есть те, кто приходит на «оБЕРЕГАй» не в первый раз. Высаженные вашими руками деревья и кусты украшают город, напоминают всем нам, что нужно бережно относиться к природе. Богучанская ГЭС делает все возможное, чтобы город был чистым и красивым: на средства станции на центральной площади построят новую многофункциональную арку, а мы с вами сегодня внесем свой вклад – высадим новую аллею», - сказал, обращаясь к участникам акции, генеральный директор Богучанской ГЭС Владислав Кобяков.

Фото: БОГЭС

К участникам акции обратились глава Кежемского района Павел Безматерных и мэр города Олег Желябин, поблагодарившие Богучанскую ГЭС за вклад в благоустройство города и большую воспитательную экологическую работу. По сложившейся традиции, «оБЕРЕГАй» в Кодинске проходит на центральном городском бульваре – в 2019 году, например, участники акции заложили на нем «аллею выпускников». Однако сейчас на бульваре ведутся строительные работы, в том числе строительство новой городской арки, символизирующей градообразующее предприятие – Богучанскую ГЭС. Средства на реализацию проекта «Городской бульвар» в размере 5 млн рублей были переданы городу АО «Богучанская ГЭС».

Акция «оБЕРЕГАй»-2021 в Кодинске стала одной из самых масштабных в истории города. В ее организации приняли участие администрации Кежемского района и города Кодинска, предоставившие аппаратуру и инвентарь. Саженцы для посадки безвозмездно передало Кодинское лесничество. Специалисты лесничества провели для всех участников акции мастер-класс и объяснили, как посадить дерево правильно, с гарантией его выживания.

Участники акции высадили саженцы сосны на «спортивной аллее», созданной рядом с Кежемской районной больницей в 2018 году при содействии станции. Аллея создана на месте пустыря и благодаря установленным на ней тренажерам быстро стала популярным местом отдыха для горожан. Одновременно с посадкой деревьев участники акции навели порядок на прилегающей территории. Для школьников акцию провели с элементами командного состязания, где команды состязались по количеству собранного мусора, и интеллектуальную викторину на знание правил экологического туризма.

По традиции для участников благотворительного проекта РусГидро объявлен конкурс «Фото-оБЕРЕГАй»: победителями стали участники акции, которые разместили в социальных сетях креативные фото об акции с хештегами #oberegai и #oberegai_BoGES_2021. Победители конкурсов получили памятные призы от Богучанской ГЭС, а каждый участник акции – небольшой сувенир с символикой.