Красноярские депутаты просят мэрию помочь медучреждениям с транспортом

Фото: Горсовет

По её словам, с 1 июня в регионе регистрируется резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, на первое число месяца приходилось чуть больше тысячи пациентов, которые получали амбулаторное лечение, на сегодня их количество превышает пять тысяч. Особенно много заражённых в Красноярске.

Транспорт медицинской отрасли задействован полностью, в частности, много техники занято на доставке противоковидных вакцин. Помощь оказывают и волонтёрские организации, тем не менее, машин недостаточно.

Фото: Горсовет

«Учреждениям здравоохранения нужна помощь, чтобы организовать своевременное обслуживание пациентов. Машины нашей отрасли работают с ковидными бригадами, но есть ещё необходимость транспортировки анализов, обслуживания вызовов по другим профилям, кардиологии, неврологии», - сказала на заседании комиссии горсовета по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни консультант краевого минздрава Наталья Бахарева.

По итогам обсуждения комиссия обратилась в мэрию с просьбой изыскать резервы и выделить медучреждениям необходимый транспорт. А как отметила на встрече депутат Оксана Ларионова, которая одновременно возглавляет региональный исполком Общероссийского народного фронта, параллельно можно также организовать дополнительную помощь волонтёров.

«У нас образовалось движение «Довези врача», можно и другой клич кликнуть», - уверена Ларионова.

Обсудили на заседании комиссии и ситуацию с вакцинацией. По словам Натальи Бахаревой, в регион пришёл новый, индийский, штамм коронавируса. Он носит более агрессивный, чем разновидности вируса первой и второй волны, характер и обладает более высокой степенью распространения. Есть и ещё одно отличие – этот штамм массово поражает людей трудоспособного возраста – от 20 до 49 лет. Наталья Бахарева отметила, что важно оперативно вакцинировать как можно больше людей именно сейчас, пока заболевание не перешло в разряд сезонных.

Фото: Горсовет

Председатель комиссии, доктор Андрей Модестов считает, что в городе необходимо усилить информирование граждан об опасности заболевания и мерах профилактики. После заседания Модестов записал видеообращение к красноярцам и призвал всех горожан активнее вакцинироваться.

«Последствия перенесённого коронавируса в тысячу раз опаснее осложнений, о которых говорят в связи с вакцинацией. Новая форма ковида поражает большое количество людей: один больной может заразить до восьми человек. Заболеть новой формой могут и те, кто привился. Но количество осложнений, госпитализаций и летальных исходов будет гораздо меньше», - сказал Модестов.