Экс-министру экологии Красноярского края Елене Вавиловой изменили наказание

Фото: архив правительства Красноярского края

Экс-министру экологии Елене Вавиловой изменили наказания. Напомним, что бывшую чиновницу признали виновной в превышении должностных полномочий. Желая увеличить показатели эффективности работы своего ведомства, она передала предприятию «Красноясклес» лесные насаждения якобы для обеспечения государственных нужд. Однако получив тендер, «Красноярсклес» продал лес третьим лицам для заготовки древесины, а вырученные деньги пускал себе в оборот. Выявило эту схему Управление федеральной антимонопольной службы по краю.

- В результате незаконных действий Вавиловой при пособничестве временно исполняющего обязанности директора «Красноярсклеса» из федеральной собственности выбыл лес в объеме свыше 69 тысяч кубометров, расположенный на землях лесного фонда Российской Федерации площадью порядка 450 га, а население было ограничено в праве пользования указанными лесными ресурсами, - прокомментировали тогда в прокуратуре края.

Следствие длилось 5 лет. 24 марта 2021 года Центральный районный суд назначил Елене Вавиловой наказание трех лет лишения свободы условно (плюс с испытательным сроком 3 года). Однако прокурор опротестовал приговор в вышестоящей инстанции. 17 июня 2021 года Красноярский краевой суд снизил Вавиловой срок наказания до 2 лет 9 месяцев. Основанием для смягчения приговора суд признал наличие малолетнего ребенка у Вавиловой. Вместе с тем, суд посчитал, что ст.73 УК РФ («Условное осуждение») была применена необоснованно, и исключил эту статью из приговора, отправив Вавилову отбывать наказание реально в колонии общего режима.

Добавим, что против экс-министра также был направлен гражданский иск от Федерального агентства лесного хозяйства РФ о взыскании ущерба в сумме 159 081 192 рубля. Центральный районный суд в удовлетворении отказал, сейчас этот приговор отменен и отправлен на рассмотрение гражданской коллегией.

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