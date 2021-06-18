Авиакомпания NordStar внедрила VR-платформу для дополнительной подготовки своих экипажей

Авиакомпания NordStar стала первым авиаперевозчиком России, который привлек себе на службу виртуальную реальность Фото: Мария ЛЕНЦ

Представьте себе нештатную ситуацию: произошла разгерметизация салона самолета. У экипажа есть 10 – 12 минут, чтобы экстренно снизить высоту с 10 тысяч метров, на которой обычно совершает полет «Боинг», до 3 – 4 тысяч метров, где воздух уже пригоден для нормального дыхания. В салоне бортпроводники контролируют, чтобы среди пассажиров не было паники, все успели пристегнуть ремни безопасности и надеть кислородные маски.

Нет, это не сценарий фильма, это – учебная ситуация, специально смоделированная для экипажа пассажирского самолета. К счастью, подобные инциденты происходят редко (самолеты вообще считаются одним из самых безопасных видов транспорта). Но нужно всегда быть готовыми к тому, чтобы принимать экстренные нестандартные решения ради безопасности пассажиров.

Чтобы войти в программу, необходимо надеть очки виртуальной реальности и взять в руки специальные джойстки. Фото: NordStar

NordStar, входящая в группу компаний «Норникель», стала первой российской авиакомпанией, которая внедрила сверхсовременную обучающую VR-платформу в качестве дополнительной подготовки членов летных и кабинных экипажей (VR – сокращенно от Virtual Reality, виртуальная реальность). Эта технология позволяет погрузить пользователя в виртуальный мир, который трудно отличить от реальности. Платформа разработана отечественной компанией Tengo Interactive по заказу NordStar.

За основу взяты компьютерные игры, только декорации в ней – из настоящей жизни. При помощи современных технологий полностью смоделирован салон самолета Boeing 737-800, которые эксплуатирует авиакомпания NordStar. Все элементы в салоне динамичные, их можно взять в руки, передвинуть, открыть – закрыть дверки багажных полок, закрепить ремень безопасности. Кислородную маску, огнеупорные перчатки и дымозащитный капюшон можно даже надеть на себя. И чтобы совсем все походило на настоящее, в салоне анимированы 180 пассажиров.

Смоделированная ситуация: пожар в салоне самолета. NordStar

- При подготовке членов летных и кабинных экипажей на протяжении многих лет используются разного рода симуляторы. Но время идет вперед, и сегодня у нас есть возможность внедрять новые сверхсовременные методы, которые дополнят и разнообразят процесс обучения пилотов и бортпроводников и сделают его еще более доступным и технологичным, - отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов. – Интеграция виртуальной реальности в авиацию способна привести к стремительному прогрессу в сфере подготовки летного персонала, именно поэтому мы первыми приняли решение внедрить в качестве дополнительного обучения сотрудников авиакомпании использование сверхсовременной VR-платформы.

VR-платформа не заменит традиционный подход к обучению персонала авиакомпании. Напротив, поможет более качественно и прогрессивно отрабатывать свои ключевые навыки. VR-платформу будут использовать как модуль в подготовке новичков и переподготовке уже опытных пилотов, которые пересаживаются с других видов воздушных судов на Boeing 737-800. А также для ежегодных аварийно-спасательных учений, которые в обязательном порядке проходят все без исключения летчики и бортпроводники.

Разгерметизация в эконом-классе. NordStar

Чтобы войти в программу, необходимо надеть очки виртуальной реальности и взять в руки специальные джойстки, подключенные к высокопроизводительным компьютерам с мониторами в разрешении 4K и дополнительным периферийным устройствам. Далее выбирается нештатная ситуация, которую нужно отработать. Например, разгерметизация салона. Или аварийная посадка. Даже проблемный пассажир, который отказывается сесть в свое кресло и пристегнуть ремень безопасности. В дальнейшем будут разработаны и другие тренировочные модули.

Войдя в виртуальную реальность, член экипажа тут же мобилизует все теоретические знания: что сделать в первую очередь, как отреагировать. Причем дальнейшие события развиваются в зависимости от его собственных действий. Дополнительными преимуществами VR-платформы в обучении летного состава являются реалистичность, позволяющая отрабатывать упражнения, которые раньше невозможно было воспроизвести на практике.

Пройти тренинг можно любое количество раз, без привязки к авиационно-учебному центру или воздушному судну. Настроить на любые условия полета. А после завершения проанализировать свои действия: где была допущена ошибка и на что нужно обратить внимание в дальнейшем. По словам специалистов, визуально отработав ту или иную процедуру, летные и кабинные экипажи авиакомпании смогут лучше запомнить нужную последовательность действий. К тому же во всех обучающих блоках добавлен звук и спецэффекты, которые также делают процесс обучения максимально реалистичным.

А так выглядит VR-салон "Боинга" без пассажиров. NordStar

К слову, у данной VR-платформы существует и мобильная версия.

- Применение новых технологий подобной VR дает возможность авиакомпании, подходить к обучению персонала более технологично, а экипажу применить теоретические знания на практике в максимально приближенных к реальности условиях. Такие разработки должны применяться в авиации повсеместно. Это безусловно поможет обеспечивать должный уровень подготовки экипажей и сохранять уровень безопасность полетов на высоком уровне, - высказал свое мнение Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта.

Добавим, что авиакомпания NordStar входит в число 15-ти крупнейших российских авиаперевозчиков. Безопасность полетов и комфорт пассажиров для нее – один из приоритетов работы. В 2019 и 2020 годах она признана лучшим авиаперевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности по итогам проведения национальной премии «Транспортная безопасность России». География полетов авиакомпании NordStar насчитывает более 50 регулярных направлений из российских и зарубежных городов. Базовыми аэропортами являются «Домодедово» (Москва), «Красноярск» (Красноярск). Также NordStar является базовым перевозчиком Красноярского края с регулярными рейсами более чем по 20 направлениям. Имеет самую широкую сеть маршрутов из Норильска, предлагая более 15 направлений полетов.

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