Цифровое расписание – не мечта, а реальность

Согласитесь, за последние годы в сфере новых технологий в образовании наметился большой цифровой прогресс. Это и интерактивные доски, и электронные дневники, и учебники, и цифровые библиотеки. А в период пандемии вообще пришлось в срочном порядке внедрять технологии удаленного образования – от начальных классов до студенческих аудиторий набирались опыта проведения уроков в режиме видеоконференцсвязи.

Но кое-что на протяжении десятилетий в образовательных учреждениях остается еще неизменным и пока мало поддается «апгрейду». Это составление расписания занятий. Педагоги и администрация школ сейчас точно тяжело вздохнули и слегка поникли, ведь цифровизация коснулась даже классных журналов, чем серьезно облегчила жизнь учителям, а вот до расписания как-то «руки не доходили».

Казалось бы, что здесь сложного? Нужно всего лишь продумать, какие уроки и сколько раз в неделю будет посещать тот или иной класс в соответствии со своей учебной программой. На самом же деле расставить все и всех по местам в расписании – сложнейший процесс. Ведь нужно держать в голове и школьную программу всех классов с обязательным количеством отведенных для каждого предмета часов, и избежать наложений, и правильно распределить нагрузку учеников, чтобы у семиклассников, например, не закипел мозг от большого количества уроков алгебры подряд, и занятость учителя. А еще нужно помнить о внеклассных мероприятиях… И ведь в цифровой век в большинстве образовательных учреждений, где живут по расписанию, само расписание еще составляется вручную.

И вот наконец-то в нашем регионе появилось цифровое решение сложного процесса. Взялись за это решение в компании «АльваСофт». Инженеры компании разработали программу, позволяющую администрации школы забыть о головной боли, возникающей при словах «составление школьного расписания». Корреспондент «Комсомольской правды» побеседовал с генеральным директором ООО «АльваСофт» Вячеславом Прокопьевым и узнал подробности о новом цифровом инструменте.

Вячеслав Прокопьев, генеральный директор ООО «АльваСофт»

- Вячеслав Геннадьевич, ваша компания не имеет никакого отношения к школе, как возникла мысль создать такой продукт?

- В 2018-2019 годах «АльваСофт» занималась разработкой программного обеспечения для планирования производственных задач. Мы создали инструмент «Технолиния», позволяющий выстраивать и мониторить различные технологические процессы. Программа планирует и отслеживает выполнение нужных операций, решает задачи, связанные с загрузкой оборудования и персонала. Во время подбора нужных алгоритмов для нашего инструмента мы незаметно подошли к тому, что планирование – очень универсальная и сложная задача, используемая в самых различных сферах, в том числе и в составлении расписания в учебных заведениях. Ради интереса решили узнать, как решается этот вопрос в школах, университетах и колледжах. Когда поняли, что прогресса за долгие годы там не наблюдается, то решили погрузиться в эту тему подробнее. Таким образом и придумали нашу программу для планирования расписания.

- С чем по сложности можно сравнить составление расписания? Насколько это трудно? Со стороны непосвященным лицам может показаться, что все просто. Вот у тебя список классов, вот их список уроков, осталось только скомпоновать.

- Я бы сравнил составление расписания с игрой в шахматы. Есть несколько принципов составления расписания, и действительно, со стороны это кажется простой задачей. Но ведь там множество тонкостей – нагрузка для учеников, нагрузка для учителей, правильное ее распределение, СанПины, «окна» и многое другое. Процесс занимает не один час и даже не один день. После общения с людьми, которые составляют это все вручную, – это труд вызывает уважение. Они как шахматисты, умудряются держать в голове множество различных партий, превращая свой мозг в суперкомпьютер. Причем составляется расписание не раз в год, а корректируется чуть ли не каждую неделю.

- Кто помогал в разработке программы в качестве эксперта?

- Основными нашими экспертами, кто дал нам максимальное количество информации, стали специалисты из учебного комплекса «Покровский». У них около 3000 учеников, две смены и 100 классов. Также мы общались с различными школами из небольших городов и поселений, выясняли их трудности в создании расписания. Информации было достаточно, и она действительно пришла «из первых уст».

- Сколько потребовалось времени для создания тестовой версии?

- Работа над проектом длится около года. Первые 2-3 месяца мы собирали информацию и анализировали ее. Затем готовили визуальный макет, а потом начали разрабатывать примитивный прототип для понимания, как это устроено и работает. После первой экспертизы со специалистами прошло почти 7 месяцев, в течение которых мы реализовываем нашу программу.

- Программа уже готова к внедрению или нужно еще тестировать?

- Теоретически готова, но мы считаем, что школы должны ее протестировать до полноценного использования. К программе уже можно подключаться и полноценно составлять расписание. Но пока нет гарантий, что процесс обойдется без небольших «шероховатостей». Где-то что-то будет неудобно, где-то можно еще облегчить процесс – для этого и проводятся тесты, чтобы максимально учитывать тонкости. Сейчас идут обсуждения со специалистами министерства образования Красноярского края по интеграции со школьной системой «КИАСУО». В таком случае мы постараемся, чтобы при использовании нашего инструмента учителям не приходилось дублировать данные в две программы. Это также существенно облегчит задачу педагогам и сэкономит время.

- Какие еще есть интересные дополнения у вашего продукта?

- Помимо основной программы для школ, у компании «АльваСофт» есть еще и мобильное дополнение, которым могут пользоваться не только сотрудники образовательного учреждения, а еще и ученики. Такое приложение позволяет оперативно узнавать обо всех изменениях в расписании. Запуск этого дополнения запланирован к началу 2021-2022 учебного года.

Кстати, пользуясь случаем, приглашаем школы Красноярского края заявиться на тестирование инновационной программы. Пока есть возможность, мы готовы дополнительно поработать с десятью школами, которые могут проверить на практике, каким может быть учебный процесс без сложного и отнимающего драгоценное время составления школьного расписания. Тестирование бесплатное. Мало того, самые активные школы, которые помогут нам улучшить инструмент, получат и бесплатное расписание к 1 сентября! Будем рады заявкам!

Ваши заявки можете отправлять на электронную почту: timetable@alvasoft.ru