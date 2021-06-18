Программу краевого материнского капитала продлили до конца 2026 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Программу краевого материнского капитала продлили до конца 2026 года. Об этом накануне сообщила пресс-служба регионального правительства. Это была инициатива губернатора Красноярского края, которую поддержали депутаты Законодательного Собрания. Соответствующие поправки в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» приняли сразу в двух чтениях. Ранее срок действия материнского капитала был ограничен концом 2021 года.

- Положительное действие краевого материнского капитала доказано временем. Если на начало 2011 года, когда был дан старт данной мере поддержки, в регионе проживало чуть более 19 тысяч многодетных семей, то на настоящий момент этот показатель приближается к 41 тысяче. И надеемся, что данная тенденция сохранится и далее, - отметил губернатор Александр Усс.

По закону при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка родители имеют право на получение средств из краевого бюджета, которые можно направить на улучшение жилищных условий, покупку транспорта, технических средств реабилитации, инвестировать в образование и прочее. В 2021 году размер краевого материнского капитала составляет 153 158 рублей, и эта сумма ежегодно индексируется.

- Краевой материнский (семейный) капитал является важной и существенной мерой поддержки, реализуемой в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». За 10 лет почти 49,5 тысячи семей получили сертификаты и смогли полностью или частично ими распорядиться, - рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Добавим, что для получения сертификата на краевой материнский (семейный) капитал семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, могут обратиться на портал госуслуг, многофункциональный центр или в территориальное отделение соцзащиты по месту регистрации.