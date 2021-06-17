Под Красноярском 86-летний пациент с пневмонией до смерти забил тростью 33-летнего соседа по палате

Красноярском 86-летний пациент с пневмонией забил тростью до смерти 33-летнего соседа по палате Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось в инфекционном отделении одной из больниц ЗАТО Железногорск Красноярского края 17 июня 2021 года. Как сообщает региональный СК, в реанимации скончался 33-летний пациент из «красной зоны». Но причиной смерти стал отнюдь не инфекция.

Выяснилось, что между 86-летним пациентом из «красной зоны» и его 33-летним соседом по палате произошел конфликт. Что не поделили мужчины неизвестно, но закончилось все кровопролитием. Во время ссоры пожилой железногорец схватил свою трость и жестоко избил более молодого оппонента.

Мужчина наносил удары в голову и по другим частям тела. В итоге молодого человека отвезли реанимацию, но спасти его не удалось. В отношении старшего пациента заели уголовное дело. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

В соцсетях сообщается, что оба пациента были тяжелом состоянии. В пресс-службе СК «КП-Красноярск» это предположение не подтвердили, и сообщили, что подозреваемый болеет пневмонией, но чувствует себя хорошо. Сейчас мужчина находится той же больнице, он пока не задержан, но на завтра запланирован допрос.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В соцсетях же пылают нешуточные страсти. Пользователи разделились на три лагеря. Одни считают, что погибший мог сам спровоцировать конфликт, вторые предполагают, что пенсионер силу возраста и болезни не контролировал свои действия. Третьи считают, что мужчину в любом случае надо судить, невзирая на возраст и состояние здоровья.