Последние новости Красноярска на 17 июня 2021: новый пункт вакцинации от коронавируса, появление автобусов без кондукторов и обнаружение двух пропавших девочек Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 17 июня 2021.

На железнодорожном вокзале в Красноярске открылся пункт вакцинации от коронавируса

Пункт вакцинации открылся 17 июня на первом этаже железнодорожного вокзала в помещении медпункта. Сделать прививку может любой желающий, а работает пункт круглосуточно. (подробнее)

В Красноярске два автобусных маршрута в тестовом режиме будут работать без кондуктора

С 21 июня пассажиры маршрутов №№22 и 26 будут оплачивать проезд самостоятельно. Автобусы оборудуют стационарными валидаторами, которые установлены на поручнях у каждого входа. Пассажиры смогут оплатить проезд картами любых банков. При этом заплатить за билет можно будет через QR-код и наличными. (подробнее)

В Красноярске возле автовокзала волонтеры нашли двух маленьких девочек

Двух маленьких девочек нашла волонтер, которая возвращалась с выезда. Малышки сидели у автовокзала, держась за руки. При этом взрослых рядом с детьми не было. Оказалось, что родители ушли на работу, а дочерей оставили бабушке, которая упустила их из виду во время прогулки. (подробнее)

Под Красноярском среди дачных домов заметили гуляющего медведя

Медведя заметили в дачном поселке Первомайский. Небольшой медведь-подросток неспешно гулял среди домов. Хищник ни на кого не напал и ничего не сломал, однако все равно напугал дачников, которые даже вызвали полицию. (подробнее)

Под Красноярском официально открылись 4 пляжа

Пляжи продолжают открываться. Так, уже официально открылись четыре места отдыха у воды. Все – за чертой города. В МЧС также рассказали, что в окрестностях Красноярска множество неофициальных пляжей, но купаться в них опасно. (подробнее)