Последние новости Красноярска на 17 июня 2021: новый пункт вакцинации от коронавируса, появление автобусов без кондукторов и обнаружение двух пропавших девочек
Фото: Мария ЛЕНЦ
«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 17 июня 2021.
На железнодорожном вокзале в Красноярске открылся пункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации открылся 17 июня на первом этаже железнодорожного вокзала в помещении медпункта. Сделать прививку может любой желающий, а работает пункт круглосуточно. (подробнее)
В Красноярске два автобусных маршрута в тестовом режиме будут работать без кондуктора
С 21 июня пассажиры маршрутов №№22 и 26 будут оплачивать проезд самостоятельно. Автобусы оборудуют стационарными валидаторами, которые установлены на поручнях у каждого входа. Пассажиры смогут оплатить проезд картами любых банков. При этом заплатить за билет можно будет через QR-код и наличными. (подробнее)
В Красноярске возле автовокзала волонтеры нашли двух маленьких девочек
Двух маленьких девочек нашла волонтер, которая возвращалась с выезда. Малышки сидели у автовокзала, держась за руки. При этом взрослых рядом с детьми не было. Оказалось, что родители ушли на работу, а дочерей оставили бабушке, которая упустила их из виду во время прогулки. (подробнее)
Под Красноярском среди дачных домов заметили гуляющего медведя
Медведя заметили в дачном поселке Первомайский. Небольшой медведь-подросток неспешно гулял среди домов. Хищник ни на кого не напал и ничего не сломал, однако все равно напугал дачников, которые даже вызвали полицию. (подробнее)
Под Красноярском официально открылись 4 пляжа
Пляжи продолжают открываться. Так, уже официально открылись четыре места отдыха у воды. Все – за чертой города. В МЧС также рассказали, что в окрестностях Красноярска множество неофициальных пляжей, но купаться в них опасно. (подробнее)