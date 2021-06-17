Единороссы рассказали о реализации мер поддержки отдельных категорий граждан за прошедшие 5 лет

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«Единая Россия» вместе с профильными министерствами и ведомствами совершенствовала действующую систему защиты прав граждан и госгарантий. По инициативе партии приняты законы, в соответствии с которыми не подлежат списанию за долги некоторые виды социальных выплат — например, алименты и материнский капитал.

- В соответствии с законодательством нельзя списать более 50% пенсий или заработной платы. А если человек получает пенсию на уровне прожиточного минимума или зарплату на уровне МРОТ — это означает, что у него не остается денег на существование. А у самозанятых и индивидуальных предпринимателей вообще все можно было списать подчистую. Поэтому был разработан законопроект, который предоставляет должнику право сохранять на счету средства в размере не менее прожиточного минимума, - отмечает первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев

Автоматическое начисление будет установлено при назначении алиментов. Сейчас порядка 20% матерей-одиночек не получают эти средства, а средняя задолженность составляет около 140 тысяч рублей. При этом алиментщики не несут ответственности, если платят нерегулярно или только часть. Минюст поддержал предложение «ЕР» ужесточить ответственность за уклонение от уплаты алиментов и наладить электронный обмен данными между приставами и налоговыми службами.

Немаловажный блок в работе «Единой России» касается гарантий прав людей с инвалидностью. По инициативе партии повышена административная ответственность для организаций любых форм собственности, которые отказывают им и лицам пожилого возраста в трудоустройстве. Штрафы были подняты значительно — до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Отметим, в Красноярском крае при участии фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании реализуется целый комплекс мер поддержки отдельных категорий граждан. Об этом рассказал депутат Заксобрания, победитель предварительного голосования «Единой России» по Свердловскому округу №3 Илья Зайцев.

- Помимо широкого перечня тех мер, которые установлены федеральным законом, в Красноярском крае работают и инициативные меры. В частности, ветераны труда у нас имеют право приобрести лекарства в государственной сети «Губернские аптеки» с 50% скидкой. Это позволяет существенно сэкономить расходы. У нас работает социальное такси, которое позволяет людям, например, выезжать в театры и музеи, ездить на необходимые медицинские процедуры, не оплачивая проезд. В зависимости от категории, это может быть обыкновенное такси, которое оплачивается из бюджета, или специализированные машины, которые позволяют перевозить людей, в том числе, которые передвигаются на инвалидной коляске. Также для людей с ограниченными возможностями здоровья существует расширенный перечень средств реабилитации, которые предоставляются за счет краевого бюджета. Это говорящие часы и другая техника, - поясняет народный избранник.