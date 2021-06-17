В Красноярске возле автовокзала волонтеры нашли двух маленьких девочек

Фото: Поиск пропавших детей

Волонтеры, занимающиеся поиском людей, настолько привыкли быть внимательными к окружающей их обстановке, что даже в уставшем или загруженном состоянии они подмечают все не состыковки. Так произошло и в этот раз.

Девушка-волонтер из поисковой организации возвращалась с выезда, когда в районе автовокзала увидела двух маленьких девочек, держащихся за руки. Ответственных за них взрослых в пределах видимости не наблюдалось. Красноярка остановила машину и направилась к детям.

- Я остановила девочек и спросила, где их родители? Старшая сказала, что мама с папой на работе, а они идут к ним. Взрослых с ними не было, поэтому дальше действовала по обычной схеме: сделала фото и отправила данные коллегам, пока они начали искать информацию о детях, вызвала полицию, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» волонтёр.

Меньше чем за час родные были найдены. Оказалось, что родители двухлетней и пятилетней малышки действительно были на работе, а за девочками приглядывала бабушка. Женщина ненадолго упустила детей из виду на прогулке, а они воспользовались этим и отправились на поиски мамы с папой. Соскучились за полдня. К счастью, дети не пострадали во время своего «побега» и на пути им встретилась волонтер-поисковик.

В МВД «Комсомолке» сообщили, что когда сотрудники полиции прибыли на место, где нашли девочек, то родители уже были на месте. Малышек передали в руки мамы и папы, инспекторы ПДН провели профилактическую беседу.