Есть рекорд! В Красноярском крае 63 выпускника написали ЕГЭ по литературе на высший балл

В Красноярском крае 63 выпускника написали ЕГЭ по литературе на высший балл Фото: Мария ЛЕНЦ

Хочется поздравить нынешних выпускников, которые удивляют своими результатами. Маленькая ремарка: когда человек хочет учиться и ставит перед собой цель, ему никакой карантин, никакие ограничения не помешают. Накануне стали известны результаты единого госэкзамена по трем предметам – литературе, географии и химии.

Из 925 человек, которые выбрали литературу, 62 выпускника получили максимальный балл – это рекорд. Для сравнения, в прошлом году было 33 стобалльных результата, а в 2019 году – 18, а в 2018 году всего 2. По территориям – наибольшее число успешных ребят в Красноярске – 27 (уточним, это не потому, что в городе учат лучше, просто учащихся тут больше). Есть выпускники краевой Школы космонавтики, школ из Норильска, Назарово, Канска, Ачинска, Железногорска, Ужурского, Кежемского, Енисейского районов, а также воспитанницы из Красноярской и Ачинской Мариинских гимназий.

Добавим, что 296 ребят написали ЕГЭ по литературе на 80 баллов и выше.

- Высокие баллы за ЕГЭ – это признание успехов выпускников и возможность получить именно ту специальность, о которой они мечтают. Уверен, какой бы путь ни избрали наши ребята, они проявят себя достойно, - отметил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Выпускница Ачинской Мариинской гимназии Татьяна Ирискина получила максимальный балл. Девушка рассказала, что готовилась к экзамену самостоятельно без помощи репетиторов. В будущем хочет связать свою жизнь с журналистикой. Призналась: весь год много читала и тренировалась – писала сочинения. Поэтому не сомневалась в своих силах. В заданиях ЕГЭ нет ничего сложного. А чтобы написать литературу на отлично, нужно уметь правильно и красиво излагать свои мысли.

- Мы получили лучший результат по количеству стобалльников по литературе за последние шесть лет. А это значит, что ребята мотивированы поступить на гуманитарные направления и, несмотря на непростые условия обучения в период пандемии, смогли подготовиться к экзамену и справиться с волнением. Искренне поздравляю педагогов и ребят, - сказала министр образования края Светлана Маковская.

Что касается химии. Как и в предыдущие годы, рекордсменом по выпускникам-стобалльникам по этому предмету является красноярская учительница из школы № 144 Елена Молчанова. За восемь лет среди ее учеников более 80 ребят получили за работу высший балл. Многие ее выпускники сейчас являются успешными студентами медицинских вузов Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы. В этом году среди 8 стобалльников – три ученика Елены. Еще 20 ребят написали ЕГЭ на 90 баллов и выше.

По химии100 баллов получили выпускники из Дивногорска, Лесосибирска и других школ края. Одного балла до максимального результата не хватило 11 выпускникам, они написали химию на 99. Свыше 80 баллов получил 201 выпускник. В экзамене по этому предмету всего участвовало более 1,7 тысячи ребят.

И география. ЕГЭ по ней писали 279 выпускников. Анастасия Бекасова из красноярского лицея №2 получила за работу максимальный результат. Еще 8 ребят написали на 96 баллов, 23 человека – на 80 и свыше.

Остается добавить, что ЕГЭ в нынешнем году пишут только те выпускники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Если не удалось сдать экзамены в общие дни по каким-то уважительным причинам, для этого назначаются резервные.