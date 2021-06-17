Вот такие зелёные дела! «Красноярская рециклинговая компания» поддержала участников первого краевого слёта общественных экологических инспекторов

Фото: КРК

Говорить об экологии сегодня очень модно. Говорить много, ярко, образно и вдохновенно. На съездах, слётах, симпозиумах и просто так, к слову. Но тут как с халвой: сколько ни повторяй правильные слова на разные лады, слаще, то есть лучше, не станет. Нужны реальные дела.

Фото: КРК

Именно такими делами и занялись 14 июня участники первого краевого слёта общественных экологических инспекторов. Сначала они под руководством специалистов Института леса высадили 12 ясеней и 8 берёз. А затем отправились на дамбу Абаканской протоки, где их уже ждали госинспекторы министерства экологии и сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» с мусоровозом.

Фото: КРК

Субботник получился результативным: 0,5 тонны разнообразного мусора, который отправился на полигон, и 150 кг пластика, который уедет на переработку. Кроме того, общественники узнали, как правильно сортировать мусор и какие виды пластика можно переработать. А госинспекторыминэкологии провели мастер-класс по отбору проб атмосферного воздуха.

«Идёт третий год мусорной реформы, и мы отмечаем, как растёт гражданская ответственность и активность красноярцев в отношении к мусору, – говорит исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Антонина Югай. – Если в начале реформы подобные мероприятия проходили только в рамках каких-то крупных экологических мероприятий, часто корпоративных, то сейчас практически каждые выходные общественники и волонтёры выходят на уборку городских и прибрежных зелёных зон. А особенно радует то, что, с одной стороны, на этих площадках стало меньше мусора, а с другой стороны, всё больше мусора мы вывозим из города именно благодаря горожанам, в том числе – детям и молодёжи. Именно они наиболее активно выходят на различные эстафеты и квесты».

Фото: КРК

Антонина Югай также отметила, что «Красноярская рециклинговая компания» всегда поддерживает такие мероприятия. И не только предоставляет мусоровозы и спецтехнику для вывоза собранных отходов, но и поощряет участников полезными сувенирами.