Долгожданный детский сад на 175 мест откроется в Солнечном

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском жилом комплексе «Солнечный» готовится к открытию долгожданный детский сад. Новое дошкольное учреждение находится в 3-м микрорайоне и сейчас вовсю готовится принимать детей в сентябре 2021 года. Уже пройдена специальная экспертиза, которая показала, что здание детского сада полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и подходит для эксплуатации.

Для местных жителей это большая радость, ведь они не раз заявляли о необходимости построить новые школы и детские сады, потому что образовательные учреждения уже переполнены и не вмещают имеющееся количество детей. Строительство нового объекта образования обошлось бюджету 183 миллиона рублей.

Возможность посещать образовательное учреждение будущей осенью получат сразу 175 юных красноярцев. Несмотря на то, что открытие запланировано на сентябрь, группы воспитанников детского сада начнут формировать уже в июле.

- Я живу в Солнечном с самого его открытия и очень рада, что в нашем районе появится новый детский сад. У нас здесь активная застройка, в новые дома заселяются молодые семьи с детьми. Наличие мест в детских садах – очень больной вопрос для нашего района. Те сады, которые у нас есть, уже давно не вмещают всех деток, - рассказывает местная жительница Елена Корнева, - мы по этому поводу встречались и с районной властью, и с активом «Единой России». Большое спасибо тем, кто нам помог, ведь на выходе - долгожданный парк и не менее нужный нам детский сад.

Напомним, с проблемами инфраструктуры района жители Солнечного борются уже несколько лет. С просьбой построить больше школ и детских садов, а также наладить инфраструктуру микрорайона они выходили на митинг и неоднократно записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

- Ситуация, когда строительство жилья опережает возведение школ и детских садов довольно распространённая. В данном случае нам успешно удалось решить вопрос ввода нового детского сада на 175 мест. В настоящее время уже идет формирование групп согласно очереди, чтобы дети могли уже в сентябре пойти в новый детский сад, - отмечает Виктор Кардашов, депутат Законодательного собрания от партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту.

К слову, при активном участии фракции «Единая Россия» в краевом парламенте за последние годы в крае уже построено 18 новых школ и 34 детских сада.