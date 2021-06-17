Последние новости Красноярска на 16 июня 2021: поимка беглого заключенного, приостановка проекта «В центре Мира» и месть за расставание Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 16 июня 2021.

Беглого заключенного-рецидивиста из Красноярского края задержали в Приангарье

Все случилось в Усть-Илимской колонии №10, что в Иркутской области. Для жителя Красноярского края это была уже четвертая отсидка. В итоге мужчине захотелось свободы и он сбежал. Однако долго скрываться ему не удалось. В итоге рецидивиста поймали. (подробнее)

В Красноярске не будут перекрывать проспект Мира на выходных для пешеходов

Проект «В центре Мира» приостановили на месяц. Всему виной напряженная эпидемиологическая обстановка. За последние пару недель в Красноярске участились случаи заражения ковидом. (подробнее)

Он разбил ей сердце, а она спалила ему машину: в Железногорске 22—летняя девушка отомстила возлюбленному за его уход к другой

Инцидент произошел под Красноярском, в ЗАТО Железногорск. Местный житель решил расстаться с девушкой, чем и навлек на себя ее гнев. Брошенная железногорка решила отомстить и сожгла машину бывшего парня. Теперь ей грозит реальный срок. (подробнее)

В Красноярске теперь можно поставить прививку от ковида вне поликлиники и без записи

Новый прививочный пункт открылся в ТРЦ «Планета». Пройти вакцинация теперь можно в любой день, кроме воскресенья. Для прохождения процедуры достаточно иметь при себе СНИЛС и паспорт. (подробнее)

В Красноярске более 108 нарушений масочного режима зафиксировано в первой половине июня

С ухудшением эпидемиологической обстановки, в Красноярске усилии контроль за соблюдением масочного режима. Только за первую половину июня в краевом центре составили протоколы на 108 нарушителей. Кроме того, было проведено более 350 профилактических бесед. (подробнее)