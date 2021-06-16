Есть идеи? Будет и поддержка: научим, расскажем, профинансируем

«Норникель» поддерживает бизнес, направленный на улучшение жизни жителей города Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Принято считать, что решение социальных вопросов у нас – это прерогатива государства: медицина, образование, коммунальная сфера, физическая культура, туризм – у нас большей частью обеспечивается за счет бюджета. И если где-то происходит провисание, оно переходит в разряд проблемы для общества. Кто-то начинает выказывать недовольство, а кто-то проявляет инициативу и начинает заполнять пробелы, вкладывает свои возможности, чтобы дать людям то, в чем они остро нуждаются. Однако очень часто у начинающих предпринимателей не хватает знаний, опыта, стартового капитала.

Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля»:

- В 2014 году «Норникель» запустил масштабную программу «Мир новых возможностей». Ее задача – поддержка социально значимых общественных инициатив, привлечение граждан и представителей бизнеса к решению социальных проблем регионов, в которых находится производство компании. И одно из направлений этой программы как раз касается развития и роста сервисной экономики.

В момент запуска программы в РФ не существовало определения «Социальное предпринимательство» на законодательном уровне, уточняет Наталья Дунаева. Поэтому в компании определились с тем, что любой бизнес-проект, закрывающий недостающую не территории услугу или сервис, направленные на улучшение качество жизни, может считаться социально-предпринимательским и может претендовать на финансовую поддержку от «Норникеля».

Принцип венчурных инвестиций

Алексей Молчанов – один из тех, кто стоял на старте этого проекта, эксперт и ведущий тренер-консультант (и плюс один из лучших бизнес-тренеров России):

- Никто не знает потребностей своего города лучше, чем его жители. Чтобы закрыть эти потребности, нужны инвестиции и компетенции. И «Норникель» как раз дает это. Таким образом, компания не только развивает бизнес, направленный на улучшение жизни жителей города, но и вовлекает самих людей в решение этих задач.

По словам Алексея Молчанова, подобные программы существуют у других компаний, но в иных форматах. Конкретно у «Норникеля» программа зашла по принципу венчурных инвестиций. То есть вложений в перспективный малый бизнес на раннем этапе его развития. Участникам программы дают не просто знания, но и помогают запустить идею. Итоговый бонус получают и предприниматели, и жители города, которые пользуются их услугами, и сама компания, потому что – подчеркиваем – жители города являются ее сотрудниками. Вот такая логика.

Алексей Нуркенов и его воспитанники. Фото: Николай Щипко

Для тех, у кого есть желание

Что представляет собой программа, о которой мы сейчас говорим? Начнем с того, что стать слушателем обучающего курса может каждый, у кого есть желание развивать свой бизнес, ориентированный на решение социальных вопросов. Это может быть действующий предприниматель, планирующий новое направление. Или новичок с активной жизненной позицией, у которого есть только план, но нет опыта и знаний. А кто-то и вовсе приходит на курсы без конкретных планов, но с огромным желанием.

- Программа обучает всем аспектам, которые нужны для ведения бизнеса (причем совершенно бесплатно), - конкретизирует Алексей Молчанов. – Сначала слушатели изучают маркетинг с опытными бизнес-тренерами, затем проводят маркетинговые исследования собственных идей. И к концу обучения у них получается готовый бизнес-план, который они потом защищают перед экспертами инвестиционной комиссии. Лучшие проекты получают финансовую поддержку от «Норникеля» на реализацию в виде беспроцентного займа.

Даже если не побеждают, у них на руках остается готовый грамотно составленный бизнес-план, с которым они могут обратиться к частным инвесторам либо в банки за кредитами. Или, если безработные, то стать участником грантовых программ по линии службы занятости.

В 2020 году совместно с Фондом поддержки социальных проектов (Москва) впервые было организовано обучение в Акселераторе социальных бизнес-проектов. В отличие от обучающего курса, участники акселератора - действующие предприниматели, чей бизнес решает социальные проблемы в образовании, здравоохранении, социальном обслуживании и защите, культуре и спорте, туризме и экологии. У них уже есть готовый продукт или услуга, но не хватает стартового капитала.

Алина Донова открыла центр эстетической медицины в Норильске. Фото: Николай Щипко

Кстати, почему не грант, а заем? Почему нельзя дать, скажем, в рамках благотворительности миллион рублей.

- По моему опыту: если дать человеку деньги без возврата, он может потратить их на то, без чего может обойтись, - считает Михаил Киселев, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Заполярья. – Как правило, такой бизнес живет недолго. Так что заем дисциплинирует, стимулирует на дальнейшую работу и отдачу. К тому же возвращенные средства потом идут следующим участникам. Изначально программа задумана таким образом: «Норникель» выделяет средства, затем через 4 – 5 лет деньги начинают возвращаться. И программа уже начинает существовать самостоятельно.

Предпринимательство- это почти всегда риски, бывает, что не все поддержанные проекты развиваются успешно. Однако компания всегда готова к помощи в кризисной ситуации, привлекает профильных специалистов для консультаций, предоставляет каникулы по выплатам займа и пр. К рассмотрению каждой ситуации – индивидуальный подход. Но все же положительных примеров больше.

Не хватает рабочих рук

Одна из участниц программы Алина Донова, врач-дерматовенеролог. Давно горела желанием открыть центр эстетической медицины, чтобы оказывать норильчанам помощь при лечении дерматологических проблем и в целом оказывать услуги и работать по методикам, которые доступны только на материке. Например, генетическое тестирование. Или ПУВА-терапия (лечение сложных кожных заболеваний ультрафиолетовыми лучами).

- Изначально было боязно, сумма-то крупная: я получила 8,5 миллиона рублей, - признается Алина. – Но я знала, на что иду, мне нужно было итальянское оборудование, которого в нашем городе нет. Я хотела расширить и повысить качество медицинского обслуживания в Норильске. И после того, как мне это удалось, я ощущаю себя увереннее.

Сегодня клиенты клиники Алины Доновой – жители Норильска, Дудинки, таймырских поселков. Услуги востребованы – бизнес процветает, свои обязательства по выплате займа предпринимательница выполняет четко по графику. Теперь возникла другая проблема: нехватка кадров. Так что в самую пору позвать специалистов с материка. Потребности растут, а обслуживать всех не хватает рук и времени. Дерматологи на севере края очень нужны, открытым текстом намекает Алина.

Алексей Лупка на слете социальный предпринимателей. Фото: архив "Таймырский телеграф"

Алексей Лупка стал участником программы в 2018 году. Его интерес – организация отдыха для норильчан. Он на себе испытал: выехать на Большую землю получается не всегда и не у всех (далеко и дорого). Нужно место отдыха за городом. Алексей вместе с партнером обратили внимание на сгоревшую когда-то турбазу в районе Оганера. И на ее месте реализовали бизнес-проект под названием «Загородный комплекс отдыха «Горизонт». От «Норникеля» получили 11,85 миллиона рублей (к тем 110 миллионам, привлеченным из других источников). Сегодня здесь 5 жилых благоустроенных домов на 8 человек каждый, горки для тюбинга, купол для кинопоказов, экотропа, стрелковый тир, зимой – снегоходы. В целом – это комфортное, доступное и популярное место притяжения для семейного отдыха. Его востребованность показывает, насколько правильным был расчет предпринимателя.

На особом месте для жителей заполярного города детский спорт. Это и здоровье, и воспитание подрастающего поколения. Алексей Нуркенов (мастер спорта международного класса, тренер сборной России по карате и одной из норильских ДЮСШ) обратил внимание, что в муниципальные спортивные школы воспитанников набирают с 10 лет. Свой частный спортивный клуб Алексей зарегистрировал еще в 2008 году и начал набирать воспитанников с 4 лет. Если заниматься с такого возраста, у ребят больше шансов добиться успехов. Как оказалось, большинство родителей в Норильске готовы платить даже просто за то, чтобы их ребенок имел возможность двигаться. И это понятно: в условиях Крайнего Севера дети гуляют мало. Сегодня бизнес Алексея материализовался в спортивный центр «Олимп», где дети занимаются различными видами единоборств, футболом на уникальном покрытии с искусственной травой под крышей. И даже английским языком. Беспроцентный заем от компании в 3,5 миллиона рублей помог предпринимателю продержаться в сложный период жестких ограничений 2020 года, а сегодня его спортивный центр очень востребован и приносит прибыль.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего за шесть обучающих курсов и в одном Акселераторе прошли обучение 443 человек. 57 проектов были представлены к защите, из которых поддержаны 16 на общую сумму 71,39 миллионов рублей. Количество созданных рабочих мест в запущенных проектах – около 90.