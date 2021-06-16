Беглого заключенного-рецидивиста из Красноярского края задержали в Приангарье

Мужчина не дождался 1,5 года до окончания срока наказания Фото: Мария ЛЕНЦ

В Усть-Илимской колонии №10 сбежал заключенный-рецидивист из Красноярского края. Мужчина был осужден на 3 года и 6 месяцев за угон автомобиля без цели хищения. Как сообщил собственный источник «Комсомольской правды», ЧП в пенитенциарном учреждении произошло вечером 14 июня.

На очередном обходе заключенных, сотрудники колонии не досчитались одного из осужденных. Его наказание должно было закончиться в ноябре 2022 года, но мужчина устал ждать и решил сбежать. Сотрудники ГУФСИН сразу же бросились на его поиски, также сообщили о происшествии в полицию.

Корреспонденту «КП»-Красноярск рассказали в ведомстве, что благодаря грамотным действиям сотрудников системы наказания и МВД, беглец был оперативно найден. Мужчину возвратили в колонию, теперь ему грозит увеличение срока за побег.

Помимо нынешнего срока, заключенный также имеет 3 судимости – 2 за кражу и одну за грабеж. С момента последнего освобождения он провел на свободе почти 2 года, но вновь загремел в колонию. До конца нынешнего срока ему оставалось около полутора лет, но теперь на волю он выйдет гораздо позже.

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В последние два месяца из колоний-поселений Красноярского края сбежали аж пятеро осужденных – как специально! Бежали по одному сценарию: уходили с утра на работу и с концами, на вечерней перекличке не появлялись. Статьи разные - кто сидел за кражу, кто за мошенничество, кто за нанесение «тяжких телесных». Ориентировки не успевали появляться в СМИ и на улицах одна за другой. (Подробности)