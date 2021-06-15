Отец предал, мать посадили, опека отмахнулась: 16-летняя девушка на себе испытала, что значит быть ненужной

16-летняя девушка на себе испытала, что значит быть ненужной Фото: Мария ЛЕНЦ

- Понимаешь, Полина, она мне совсем денег не дает, - 16-летняя Юля* (здесь и далее имена изменены) делилась переживаниями со своей тетей и плакала. У них небольшая разница в возрасте, поэтому девушки друг другу не только родственницы, но и подруги.

- А ты ей звонила? – успокаивала ее Полина.

- Конечно, звонила. Говорила, что мне нужна новая одежда, лекарства. Она сначала обещала, потом забывала. Сейчас и вовсе трубку не берет, как будто меня совсем нет, как будто я умерла. Это же мои деньги, мои опекунские, ей государство на меня перечисляет. Почему она их тратит?

Диалог между двумя девушками не дословный, а только приближенный к реальному. Но история – самая настоящая, она произошла в одном из районов края в 2020 году. О ней рассказала в своем ежегодном докладе уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

Когда-то у старшего брата Полины был роман с мамой Юли. Свадьбы не случилось, вместо этого на свет появилась девочка, а в свидетельстве о рождении в графе «отец» регистратор ЗАГСа поставила жирный прочерк. Судьба у ребенка незавидная – натерпелась, наплакалась. Молодая мать покатилась по наклонной: совершила тяжкое преступление, ее лишили родительских прав, а Юля оказалась в социальном учреждении. Полина хотела оформить над ней опеку, но чиновники сказали: «не положено, какой тебе ребенок, если ты сама – несовершеннолетняя».

Затем девочку забрали под опеку в семью. Скажете, повезло? Как бы не так. Опекуну, важнее была не она, а пособия, около 13 тысяч рублей. Как же она была рада-радешенька, что Юля окончила 9 классов и переехала учиться в город в колледж, поселилась в общежитии. С глаз долой, а пособия-то исправно на карту падают, пока Юле 18 лет не исполнится. Подросток даже пыталась жаловаться на нее в органы опеки – но ее просто не стали слушать.

Что насчет биологического отца? У него семья, побочная дочь в его жизненные планы никак не вписывалась. В конце концов Полина обратилась к детскому омбудсмену, просила помочь и защитить ее племянницу.

- Мы обратились к главе района, в котором проживает попечитель. После проверки указанных нами фактов были установлены основания для прекращения попечения. Попечитель был освобожден от исполнения своих обязанностей. После этого девушка была направлена в Центр семьи и детей, - рассказала Ирина Мирошникова.

Казалось бы, теперь Полина могла глубоко вздохнуть: племянница под присмотром, окончит колледж, все у нее в жизни наладится. Но тут выясняется, что Юля беременна. В общежитии познакомилась с парнем, мимолетная связь – папаша-студент самоустранился от ответственности, а девушка решила рожать. Знакомая история, не так ли? Проблема была в возрасте: по закону в 16 лет ей самой нужна опека.

И снова Полина пошла по инстанциям, подавала запросы, просила назначить ее опекуном племянницы и будущего малыша. Ей отказывали: с жильем проблемы, постоянного трудоустройства нет. И только благодаря помощи детского омбудсмена выход был найден. Полина сняла двухкомнатную квартиру и забрала Юлю к себе. Органы опеки их контролировали, но не это главное. А то, что семья осознала, что должна поддержать их. Все начали помогать им в меру своих возможностей. А в сентябре 2020 года на свет появилась здоровая девочка.