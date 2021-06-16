Последние новости Красноярска на 15 июня 2021: усиление контроля за соблюдением масочного режима, гибель рабочего на стройке и запрет на самокаты Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 15 июня 2021.

В Красноярском крае решили усилить контроль за соблюдением масочного режима

15 июня состоялось заседание регионального оперштаба. В связи со вспышкой коронавируса, было принято решение усилить контроль за соблюдением масочного режима. При этом дополнительных ограничений вводить пока не планируется. Все будет зависеть от эпидемической обстановки. (подробнее)

В Красноярске на стройке нового микрорайона погиб молодой рабочий

Все случилось в красноярском Академгородке. На стройплощадке строящегося дома было обнаружено тело 25-летнего рабочего. Его завалило землей в траншее. В обстоятельствах гибели молодого человека разбираются следователи. (подробнее)

В Красноярске запретили въезжать на остров Татышев мощным электросамокатам и скутерам

В Красноярске на Татышеве появился новый запрещающий знак, запрещающий движение электросамокатам мощностью больше 250Вт и скутерам по парку. Все из-за жалоб пешеходов и возросшего числа несчастных случаев с эти видом транспорта. (подробнее)

Красноярка поблагодарила в соцсетях трех незнакомых девушек за свое спасение

Инцидент произошел в Покровке. Девушке стало плохо на улице, и она потеряла сознание. На ее счастье рядом находились три женщины, которые не прошли мимо и помогли красноярке. Очнувшись, пострадавшая решила найти неравнодушных горожанок и оставила послание в инстаграме. (подробнее)

Из Красноярска запустят дополнительный поезд до Анапы

Дополнительный маршрут будет ходить из Красноярска в Анапу 20 июня и 1 июля. Ввод поезда связан с повышенным спросом на отдыха в Краснодарском крае. Пассажирам предлагаются, как плацкарт и купе, так и СВ повышенной комфортности. (подробнее)