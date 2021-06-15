Такие праздники объединяют: в шахтерских городах края масштабно отметили День России

Фото: СУЭК

Раздача ленточек-триколоров, флешмобы, марафоны, челленджи, - множество акций прошло в шахтерских городах Красноярского края - Бородино, Назарово и Шарыпово. В них приняли участие сотни человек – сотрудники предприятий Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК, основной акционер – Андрей Мельниченко), семьи горняков, школьники из трудовых отрядов СУЭК, ветераны-угольщики, и, конечно, все жители регионов.

Не обходится ни одно событие в горняцких коллективах и без спортивных состязаний. На Назаровском разрезе Дню России посвятили семейные эстафеты.

Ведущий специалист отдела материально технического снабжения Назаровского разреза Ольга Слепцова:

- Мы пришли всей семьей, и каждый из нас попробовал свои силы в различных испытаниях, - рассказывает. - Такие праздники очень сплачивают и объединяют! Отличная идея, отличный выходной в такой важный для страны день!

Приятно, что к к одному из главных государственных праздников коллективы СУЭК подходят с достойными результатами: на угледобывающих предприятиях в разгаре Трудовая вахта, посвященная 20-летию Компании. Это, что горняки взяли на себя повышенные обязательства.

Это касается не только непосредственного производства, но и благоустройства – до конца года в шахтерских городах преобразятся многие значимые для горожан общественные пространства, такие, например, как центральная улица Ленина в Бородино, Аллея шахтерской славы и сквер Марины Ладыниной в Назарово. Участие во всех проектах принимает СУЭК.

Сотрудники разреза и школьники из трудовых отрядов СУЭК присоединились и к флешмобу #ФлагиРоссии, развернув шестиметровое полотно на угольном горизонте. В Шарыпово трудотрядовцы нарисовали флаги на асфальте, поздравив огромными «открытками» всех жителей города. А в Назарово волонтеры СУЭК покрасили в цвета российского флага пешеходные мосты в экопарке «Березовая роща».

ДОСЛОВНО

Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров:

- Мы все любим Россию. Это чувство – в наших делах, в результатах работы, в заботе о детях и родителях, в желании сделать краше нашу малую Родину… Ведь то, какой Россия будет завтра, зависит от каждого из нас.