Красноярка поблагодарила в соцсетях трех незнакомых девушек за свое спасение Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 14 июня, в микрорайоне Покровка произошло ЧП. Молодая женщина средь бела дня потеряла внезапно сознание, упала прямо на улице. На ее счастье это увидели три девушки, проходившие неподалеку, они позаботились о женщине. На этом история могла бы и завершиться. Но пострадавшая красноярка пришла в себя и захотела поблагодарить своих спасительниц.

А как это сделать, если не знаешь ни имен, ни телефонов? Не зря же придумали социальные сети! Женщина написала в инстаграм-канале «pokrovka_life124»: «Мне хочется выразить огромную благодарность трем девочкам, которые ни прошли мимо, оказали мне помощь, вызвали скорую и были со мной рядом до ее приезда, отложив свои дела. К сожалению ни имен, ни номеров телефона у меня нет, чтобы лично поблагодарить! Девочки, спасибо вам огромное. Вы практически спасли мне жизнь, я очень рада, что в нашем мире еще остались не безразличные люди, которые не могут пройти мимо, видя, что человеку плохо! Побольше бы таких добрых, отзывчивых, искренних людей, мир был бы добрее».

И послание дошло: одна из спасительниц откликнулась в комментариях: «Здравствуйте, я одна из тех девушек кто к вам подошёл, не могу вас добавить, что бы узнать как вы себя чувствуете. К сожалению, не взяли у скорой номер, что бы узнать, куда вас отвезли, и все ли хорошо. Будьте здоровы, берегите себя!»