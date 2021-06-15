Сломал ногу на «Столбах», убежал от мамы, дрейфовал по морю: за выходные в Красноярском крае спасены 8 человек

за выходные в Красноярском крае спасены 8 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Если говорить кратко: чем длиннее выходные, тем больше работы у спасателей. К будничным эпизодам добавляются еще и неприятности с туристами и отдыхающими, которые порой ведут себя безответственно. Специалисты КГКУ «Спасатель» спешат на помощь любому, кто просит о помощи. В минувшие трехдневные выходные они вызволили из затруднительной ситуации 8 человек.

12 июня: стационарный пост нацпарка «Столбы». Пришел сигнал с базы отдыха «Нарым» - там мужчина травмировал ногу. Спасатели оказали ему первую помощь и вынесли на улицу Свердловскую, где передали родственникам.

В тот же день в районе 2-го столба «Архирейская площадка» с высоты упала женщина и получила травму голеностопа. Пострадавшую выносили сначала на носилках до спасательного поста, а затем на дежурном автомобиле довезли до Свердловской, где у входа ждала машина скорой помощи.

Не успел субботний день завершиться, как сотрудникам Дивногорского поисково-спасательного отряда пришлось выезжать в залив Большая Дербина на Красноярское водохранилище. Там на базе ЦБК находилась в тяжелом состоянии женщина с подозрением на инфаркт. Помощь подоспела вовремя – ее вывезли, передали медикам.

Воскресенье 13 июня начался с курьеза. Туристы на «Столбах» обнаружили на тропе лежащего мужчину, на первый взгляд, без сознания. Забеспокоились, сообщили спасателям. Те прибыли на место и выяснили: мужчина мертвецки пьян. Как он оказался в заповедной зоне, история умалчивает. Его вывезли и передали в руки родственникам. А неравнодушным людям, конечно, спасибо.

Затем в тот же день в садовом обществе «Енисей» пришлось эвакуировать дачницу, которая сломала ногу у себя на участке. И новый вызов с залива Большая Дербина – там водохранилище сломался двигатель моторной лодки, а в ней – два человека. То ли рыбаки, то ли просто любители острых ощущений, не уточняется. Главное, что их живых и невредимых доставили на берег.

14 июня спасатели выезжали в район Мининских столбов на поиски двух людей, которые заблудились в лесном массиве. Вечером их нашли и привезли в Красноярск.

Но больше всего хлопот доставил 4-летний мальчуган – поднял на ноги и спасателей, и полицию, и волонтеров организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Вместе с мамой парнишка гулял по острову Отдыха, катался на велосипеде и в какой-то момент возле Дворца спорта пропал из виду. Его искали вдоль и поперек острова – проверили лесной массив, акваторию абаканской протоки. Мама в панике. И вдруг выясняется, что нарушитель спокойствия сам пришел к подъезду своего дома.

Следите за детьми и берегите себя, дают наказ спасатели.