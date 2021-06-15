В Красноярске на стройке нового микрорайона погиб молодой рабочий. Фото: краевой следком

Утро 15 июня началось с трагической новости: в Академгородке на стройплощадке жилого комплекса обнаружено тело 25-летнего рабочего. ЧП произошло еще накануне 14 июня, около 15 часов дня, но информация появилась только сейчас.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчина работал слесарем в подрядной организации ООО «СТЭМ-строй» (строительство ЖК «Академгородок» ведет «СМ. Сити»). Пока непонятно, почему слесарь копал землю, разбираться в этом будут следователи. Бригада копала траншею для прокладки трубопровода. Неожиданно стенка траншеи обрушилась и засыпала несколько рабочих. Выбрались все, кроме молодого человека – от полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

- В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин, повлекших гибель мужчины. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям представителей строительной организации, ответственным за соблюдение требований по обеспечению безопасности труда на строительной площадке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировал представитель краевого следкома.

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