Отец с трудом отобрал сына у бывшей жены, а потом вернул его, как ненужного Фото: Мария ЛЕНЦ

В момент развода, лишившись защиты, ребенок остается один на один с чувством, что ему теперь придется делить выбирать между родителями. А ведь детям необходимы и мать, и отец в равной мере. Но зачастую родители в угоду своим чувствам и эмоциям – гнев, злость, месть «бывшему» - ставят детей перед сложным выбором... Эту историю рассказала в своем ежегодном докладе уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. Мы не станем указывать город, где живут персонажи, и имена изменим. Важна суть этой ситуации.

Юлия, назовем женщину так, еще в 2018 году обратилась к детскому омбудсмену за помощью. У нее 10-летний сын, при разводе с бывшим мужем они договорились, что мальчик будет жить с ней, а отец может в любое время с ним встречаться. Первое время это всех устраивало.

Но семейное положение бывших супругов изменилась. Юлия встретила другого мужчину и они стали жить вместе. Федор тоже обрел свое новое счастье. У его избранницы трое детей – а это дополнительные финансовые затраты. И тогда папа решил: зачем он будет платить алименты на сына? Уж лучше заберет его к себе – и пусть алименты платит бывшая жена.

Снова суд, снова разборки. На сей раз мужчина применил тяжелую артиллерию: говорил, что мать плохо исполняет родительские обязанности, выпивает, подает дурной пример, устраивает личную жизнь с другими мужчинами. Даже использовал против нее тот факт, что она увозила ребенка гостить к бабушке и дедушке (ее родителям).

Конечно же, это было неправдой, Юля представила доказательства, свидетелей и положительную характеристику.

Но Федор не скрывал, что заберет сына любыми способами. И даже откровенно заявил: «Почему я должен воспитывать чужих детей, когда мой собственный сын живет с чужим дядей?» То есть предвзятость и двойные стандарты зашкаливали. К слову, даже новая жена призналась, что не хочет видеть у себя дома пасынка. Но раз Федор так хочет – что поделать, пусть привозит.

Специалисты Центра социальной помощи семьи и детям побеседовали с мальчиком и выяснили, что он любит и маму, и отца в одинаковой мере. Было одно «но»: мальчику не нравится отчим. Новый муж мамы его не обижал, покупал ему подарки. Но... «Он ведь не папа» - признался ребенок. И это сыграло свою роль: суд постановил, что он переедет к отцу.

Итак, новый дом, новая жизнь, новая семья – ребенок доволен, что у него теперь есть брат и две сестры. И папа балует. Мама приезжает к нему за 300 километров, забирает на каждые выходные...

Федор, правда, продолжал гнуть свою линию: Юлия – плохая мать, общение с ней травмирует психику ребенка, нужно ее вычеркнуть из жизни сына навсегда. Такие жалобы продолжались в 2019 и 2020 году. И вдруг – тишина.

Недавно Ирина Мирошникова поинтересовалась, как живет семья. Оказалось, что у Федора родился еще один ребенок. И он, как бы это помягче сказать, отдал старшего сына Юлии, отказавшись от всех претензий на него.

- Ребенок в силу небольшого жизненного опыта не способен четко сформировать свои приоритеты вследствие длительных переживаний. Дальнейшее развитие внутреннего конфликта может привести к различным психологическим травмам. Поэтому разрушение семьи не может не влиять на психологическое состояние подростка при формировании характера и направлений развития. Результаты психологических исследований подтверждают, что дети разведенных родителей во взрослой жизни испытывают определенные трудности в своей семейной жизни, - подвела итог этой истории детский омбудсмен.